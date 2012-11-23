Sanepar expande pagamento no portão de casa para os 92 municípios da região Noroeste

Os 92 municípios da região Noroeste do Paraná passam a contar, a partir desta segunda-feira (18), com o serviço que permite que os clientes da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) paguem de débitos pendentes com a empresa diretamente com o agente de campo, no portão de casa. A implantação do serviço começou na região em abril. Agora é ampliado e chega, inclusive, a cidades-polo como Maringá, Paranavaí, Campo Mourão e Umuarama.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, afirma que a novidade humaniza o atendimento e traz praticidade para as famílias. "Nosso objetivo não é interromper o abastecimento, mas garantir que o cliente tenha meios práticos de manter sua conta em dia. Ao levar a maquininha até a porta do morador, eliminamos a necessidade de deslocamento até uma central de atendimento e oferecemos condições de parcelamento que cabem no orçamento familiar. É uma solução que une tecnologia e respeito ao cidadão", explica.

O serviço, que visa evitar o corte no fornecimento de água, é disponibilizado para clientes com faturas vencidas há mais de 48 dias. A principal vantagem é a continuidade do fornecimento sem a necessidade de deslocamento até uma Central de Relacionamento para regularizar a pendência. O pagamento facilitado no cartão já funciona em mais de 185 cidades do Estado.

A iniciativa faz parte de uma mudança no processo comercial da Sanepar na qual, ao realizar o pagamento na hora, a ordem de suspensão é cancelada automaticamente, poupando o cliente de taxas de religação e do transtorno de ficar sem água. Outro destaque é a opção de parcelamento, que pode ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito.

SEGURANÇA – O serviço é exclusivo para situações de cobrança vinculadas ao corte por atraso no pagamento. Na negociação, o agente informa o valor devido, o número da matrícula na Sanepar e o CPF do titular da matrícula para conferência do cliente. Além disso, ele pode conferir o valor exato do débito antes de passar o cartão consultando o aplicativo Minha Sanepar ou o WhatsApp oficial da Sanepar: (41) 9 9544-0115.

A operação aceita apenas cartões de débito ou crédito das principais bandeiras. Na confirmação do pagamento, os dados passam por autenticação e autorização via token. A conta ou as contas pagas constarão no mesmo comprovante impresso, citando a matrícula, referência, vencimento e o valor original.

O superintendente Comercial da Sanepar, Sérgio Augusto Portela, explica que o foco da Sanepar é oferecer uma solução segura, imediata e cômoda, destacando que os agentes de campo não estão autorizados a receber pagamentos em dinheiro ou via Pix na maquininha. “O programa foi desenvolvido com toda a garantia e segurança para o cliente. O sucesso deste programa tem incentivado a Sanepar a estender esse serviço para todo o Paraná”, reforça.

Portela também lembra que, além de oferecer mais facilidade ao cliente, a empresa evita o manuseio desnecessário do hidrômetro, contribuindo para diminuir casos de vazamentos, por exemplo.

Nos municípios da região Noroeste, o trabalho é feito por agentes da empresa Enorsul, contratada pela Sanepar para o serviço. Os profissionais trabalham devidamente identificados com uniforme, crachá e veículos com a expressão “A serviço da Sanepar”. Caso o cliente fique em dúvida se a abordagem é mesmo feita pela Sanepar, deve entrar em contato diretamente por um dos canais oficiais da companhia, como o telefone 0800 200 0115.

Fonte: Agência Estadual de Notícias