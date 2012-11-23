4ª Caminhada do Meio-Dia reforça mobilização contra o feminicídio em Paranavaí

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No próximo dia 22 de julho, Paranavaí volta a unir forças em defesa da vida das mulheres com a realização da 4ª Caminhada do Meio-Dia. A mobilização integra a campanha estadual de enfrentamento ao feminicídio para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do combate à violência de gênero.
Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, a caminhada terá concentração às 11h30, na Rua Souza Naves, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, no calçadão, em frente à Banca Tanaka, com uma caminhada dos participantes até a Prefeitura, e logo em seguida, será realizado um ato público.
Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, Letícia Leziane, Caminhada representa um importante instrumento de conscientização e mobilização social. Para sensibilizar a população sobre a necessidade de prevenir e enfrentar a violência contra a mulher.
“Mais do que um ato simbólico, a caminhada representa um chamado à reflexão, ao respeito e à construção de uma sociedade mais segura, justa e igualitária para todas as mulheres reforçando que o combate ao feminicídio é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade”, enfatizou a secretária.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí