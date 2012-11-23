4ª edição do Semeando Leitores propõe reflexão sobre o futuro do Brasil

A 4ª edição do projeto Semeando Leitores foi lançada oficialmente na manhã desta terça-feira (9), na sede da Secretaria Municipal de Educação. Desenvolvido pelo Jornal Diário do Noroeste, em parceria com o município, o projeto envolverá alunos do 5º ano da rede municipal na produção de redações com o tema “O meu Brasil do amanhã”.

Durante o encontro, diretores e professores da rede municipal conheceram a proposta deste ano e receberam as orientações para desenvolver o tema em sala de aula. Ao longo dos próximos meses, os estudantes irão refletir sobre o país que imaginam para o futuro e produzir textos que serão avaliados ao final do projeto.

Representando o prefeito Mauricio Gehlen, que está em Brasília em busca de recursos para o município, o chefe de Gabinete, Adilson Francisco, participou da solenidade ao lado de autoridades, educadores e representantes do Diário do Noroeste. Também estiveram presentes os vereadores José Galvão e Ivany Azevedo.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, ressaltou a importância de iniciativas que estimulam a leitura, a escrita e a reflexão entre os estudantes. “O Semeando Leitores já faz parte do calendário educacional do município e proporciona uma experiência muito rica para nossos alunos. Mais do que produzir uma redação, eles são convidados a refletir, organizar ideias e expressar sua visão de mundo. É um trabalho que envolve toda a comunidade escolar e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos”, afirmou a secretária.

Presidente de honra da Academia de Letras e Artes de Paranavaí (Alap), Renato Frata falou sobre a importância do incentivo à leitura desde a infância. “A Academia nasceu há 19 anos. Vimos muitas águas passarem. Infelizmente, vejo que estamos esquecendo da leitura. Se a leitura não for inserida como hábito para as crianças, nossa sociedade não terá, no futuro, disposição para enfrentar as adversidades. A leitura tem esse poder de mudar a realidade de cada pessoa. Que os professores façam o abrir de mundos para nossas crianças”, declarou.

Representando o Poder Legislativo, Ivany ressaltou os desafios de estimular a leitura em meio às transformações tecnológicas. “Quero parabenizar o Diário do Noroeste por esse projeto maravilhoso. A gente sabe como é difícil prender a atenção da criança na leitura e na escrita tendo em vista que estamos diante da era digital, celulares, computadores, enfim. O sonho da minha avó era abrir a Bíblia e poder ler. E infelizmente ela morreu sem saber ler. Por isso considero esse projeto maravilhoso”, disse.

A diretora administrativa do Diário do Noroeste, Bruna Carvalho, lembrou que o projeto chega ao quarto ano consecutivo e agradeceu o envolvimento dos profissionais da educação. “Quando criamos o Semeando Leitores, tínhamos uma convicção muito clara. Se queremos um futuro melhor, precisamos investir nas crianças de hoje. Precisamos incentivá-las a ler mais, a escrever melhor, a pensar de forma crítica, a sonhar e acreditar que podem ser protagonistas da própria história”, afirmou.

Bruna também direcionou um agradecimento aos educadores da rede municipal. “Por trás de cada aluno que escreve uma redação, existe um professor que incentivou, acreditou, dedicou o seu tempo e o seu carinho. Vocês são os verdadeiros semeadores dessa história”, declarou.

O projeto irá até dezembro, quando serão escolhidas as melhores redações produzidas pelos estudantes. Os alunos vencedores receberão premiação, assim como os professores responsáveis pelos trabalhos selecionados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí