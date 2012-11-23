8 de março lembra que lugar de mulher também é nos espaços de decisão

O 8 de março carrega histórias de coragem, mobilização e conquistas construídas por muitas mãos ao longo do tempo. É um dia que lembra a força das mulheres e, ao mesmo tempo, aponta para o que ainda precisa ser transformado. Em Paranavaí, a data também é um convite para participar, opinar e acompanhar de perto as políticas públicas voltadas às mulheres do município.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família (Seasmf) e a Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres, mantém reuniões ordinárias abertas à comunidade.

Os encontros acontecem sempre na 2ª quarta-feira de cada mês, às 14h, na Sede dos Conselhos, na Rua Pernambuco, 517, Centro, nas dependências da Secretaria.

“Vejo o Conselho como um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva. É ali que são discutidas propostas, acompanhadas ações e apresentadas demandas relacionadas à garantia de direitos das mulheres. A participação feminina nos espaços de decisão faz diferença na construção de uma cidade mais justa”, explicou o prefeito Mauricio Gehlen.

Em 28 de outubro de 2025, o prefeito Mauricio Gehlen assinou a posse da nova gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Na foto, a secretária Letícia Leziane, a diretora da Mulher, Eliane Regina Santos Maia Pereira, e a vereadora professora Cida Gonçalves.

A articulação entre o CMDM, a Secretaria e a Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres seguirá com iniciativas voltadas ao enfrentamento das desigualdades de gênero e à orientação da população sobre os serviços disponíveis. “Quando as mulheres participam, as políticas públicas ficam mais próximas da realidade. Nosso trabalho é manter esse espaço ativo, acolhedor e aberto à comunidade”, disse a secretária da pasta, Letícia Leziane.

“O Dia Internacional da Mulher nos lembra que estar nos espaços de decisão é fundamental. O Conselho é um canal direto para que as mulheres tragam suas experiências, sugestões e necessidades”, completou Letícia.

