Abertas as inscrições para a 2ª Caminhada Solidária da Graciosa; evento será no dia 12

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), realizará no domingo, dia 12, a 2ª Caminhada Solidária da Graciosa. Serão percorridos 17,7 quilômetros em estrada rural, com saída da Escola Municipal Profª Noêmia Ribeiro do Amaral e chegada na praça do distrito de Graciosa.

A inscrição será efetivada após a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia. Haverá ônibus para o retorno dos participantes até o ponto de partida.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzLnDnp65hIVz4AGekSldpC-pUEAbD...

Também está disponível um grupo de WhatsApp para repasse de informações e atualizações aos participantes: https://chat.whatsapp.com/BtfsCFaq8uQ4XAwcKcQQ9N

PROGRAMAÇÃO - De acordo com a Semel, os participantes precisam estar no local às 5h para a entrega dos alimentos. O café da manhã será servido no mesmo horário.

Às 5h45 serão dadas orientações. Às 6h será dada a largada para o percurso. O tempo limite para conclusão será até as 12h.

PERCURSO - Durante o trajeto, haverá pontos de apoio com hidratação ao longo do percurso, além de estrutura com banheiro em um dos trechos. A orientação é para que os participantes respeitem a sinalização e evitem o descarte de lixo na estrada.

Local de partida: https://maps.app.goo.gl/sHcwLLz6jAEkZUgz5

Local de destino: https://maps.app.goo.gl/4LjaimKNnF8nZeu98

Pontos de deslocamento ao longo do percurso:

Até 3,7 km: https://maps.app.goo.gl/Nxa8QRrsu9F8adqn6

Até 8,0 km: https://maps.app.goo.gl/Mr1Y2goDxuDPZnrW7

Até 13,9 km: https://maps.app.goo.gl/XS2r8wVh9CAaAhkW7

Até 15,8 km: https://maps.app.goo.gl/3V5o1nRPUhfrYxAt5

Até 17,7 km: https://maps.app.goo.gl/78pkxcW3pHq87EC9A

A rota completa também pode ser conferida no Strava: https://strava.app.link/tn6Y6Np9E1b

Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram: https://www.instagram.com/esporte.pvai/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí