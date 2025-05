Ações de conscientização no trânsito marcam o Maio Amarelo em Paranavaí

Quem passa pelas praças dos Pioneiros e Portugal, em Paranavaí, já deve ter notado a presença de dois carros completamente destruídos sobre a grama, cercados por cones e faixas. A ação chama a atenção de motoristas e pedestres e faz parte das atividades do Maio Amarelo, campanha nacional que busca conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, por meio da Diretoria de Trânsito (Ditran). Além dos veículos acidentados, faixas com mensagens educativas foram colocadas nos locais, com a frase: “No trânsito não tenha pressa, tenha atenção”.

“Os dois veículos são oriundos de acidentes com perda total. É uma forma impactante de alertar os motoristas sobre as consequências da imprudência”, explicou o secretário Ademir Giandotti.

“Pedimos também a colaboração da população. Não é apenas o poder público que precisa tomar atitudes, todos os cidadãos têm obrigações. O respeito às leis de trânsito precisa prevalecer, para que não ocorram acidentes como o de ontem (domingo), que infelizmente resultou em mais uma vítima fatal”, alertou o secretário.

Durante o mês, a Ditran também realizou blitze educativas em pontos estratégicos da cidade. Condutores foram orientados sobre a importância do uso do cinto de segurança e do capacete, o respeito aos limites de velocidade e a prioridade ao pedestre, reforçando a necessidade de cumprir as leis para evitar tragédias no trânsito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí