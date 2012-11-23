Início

Ações emergenciais da Prefeitura garantem acesso às estradas rurais afetadas pelas fortes chuvas

Publicado em 18 de Dezembro de 2025

  

Após os danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Paranavaí, a Prefeitura segue executando ações emergenciais para restabelecer, ainda que de forma provisória, a trafegabilidade nas estradas rurais mais afetadas. As intervenções têm como prioridade garantir o deslocamento da população e o escoamento da produção agrícola.

Os trabalhos realizados até o momento concentram-se em manutenções emergenciais, com foco na liberação de acessos estratégicos, especialmente em regiões onde não há rotas alternativas. As equipes atuam desde os primeiros momentos após as chuvas, avaliando os danos e executando os serviços possíveis.

Na Estrada Água do Vandresen (PV 323), foi liberado o tráfego provisório após a ocorrência de uma erosão de grande porte. Já na Estrada Mirassol (PV 101), o acesso na região da Fonte Luminosa foi restabelecido de forma emergencial, permitindo o deslocamento de produtores que dependem exclusivamente desse trecho. Parte da estrada permanece intransitável, com os serviços de manutenção ainda em execução.

A Estrada Pau D’alho (PV 304) passou por manutenção emergencial e está sendo utilizada como rota alternativa para ligação com as estradas Paranavaí e Lemes Ferreira.

Na Estrada Cristo Rei (PV 001), os serviços provisórios permitiram a liberação do tráfego em dois pontos críticos localizados na região da Água do São Pedro, nas proximidades das fazendas Grevilha e Santo Antônio.

Outras vias já apresentam melhora nas condições de acesso após intervenções emergenciais. A Estrada Teruo Nogano (PV 404) encontra-se parcialmente liberada, enquanto as estradas Alto Café (PV 207), Curva da Areia (PV 407) e Palmeirinha (PV 513) já estão liberadas para o tráfego. Na Estrada Lemes Ferreira (PV 213), o acesso foi restabelecido nas imediações da Fazenda Belo Horizonte.

O levantamento técnico dos danos segue em andamento e servirá de base para a definição das intervenções definitivas, que dependerão das condições climáticas e da liberação dos recursos necessários. O município permanece mobilizado, com equipes em campo, atuando simultaneamente no monitoramento das áreas afetadas e na recuperação dos pontos atingidos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






