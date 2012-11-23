Ações emergenciais da Prefeitura garantem acesso às estradas rurais afetadas pelas fortes chuvas

Após os danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Paranavaí, a Prefeitura segue executando ações emergenciais para restabelecer, ainda que de forma provisória, a trafegabilidade nas estradas rurais mais afetadas. As intervenções têm como prioridade garantir o deslocamento da população e o escoamento da produção agrícola.

Os trabalhos realizados até o momento concentram-se em manutenções emergenciais, com foco na liberação de acessos estratégicos, especialmente em regiões onde não há rotas alternativas. As equipes atuam desde os primeiros momentos após as chuvas, avaliando os danos e executando os serviços possíveis.

Na Estrada Água do Vandresen (PV 323), foi liberado o tráfego provisório após a ocorrência de uma erosão de grande porte. Já na Estrada Mirassol (PV 101), o acesso na região da Fonte Luminosa foi restabelecido de forma emergencial, permitindo o deslocamento de produtores que dependem exclusivamente desse trecho. Parte da estrada permanece intransitável, com os serviços de manutenção ainda em execução.

A Estrada Pau D’alho (PV 304) passou por manutenção emergencial e está sendo utilizada como rota alternativa para ligação com as estradas Paranavaí e Lemes Ferreira.

Na Estrada Cristo Rei (PV 001), os serviços provisórios permitiram a liberação do tráfego em dois pontos críticos localizados na região da Água do São Pedro, nas proximidades das fazendas Grevilha e Santo Antônio.

Outras vias já apresentam melhora nas condições de acesso após intervenções emergenciais. A Estrada Teruo Nogano (PV 404) encontra-se parcialmente liberada, enquanto as estradas Alto Café (PV 207), Curva da Areia (PV 407) e Palmeirinha (PV 513) já estão liberadas para o tráfego. Na Estrada Lemes Ferreira (PV 213), o acesso foi restabelecido nas imediações da Fazenda Belo Horizonte.

O levantamento técnico dos danos segue em andamento e servirá de base para a definição das intervenções definitivas, que dependerão das condições climáticas e da liberação dos recursos necessários. O município permanece mobilizado, com equipes em campo, atuando simultaneamente no monitoramento das áreas afetadas e na recuperação dos pontos atingidos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí