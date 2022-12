Agência do Trabalhador fecha para férias coletivas a partir do dia 19 de dezembro

O município de Paranavaí comunica que a partir da próxima segunda-feira, dia 19/12, a Agência do Trabalhador estará fechada para férias coletivas da equipe. O atendimento ao público volta ao normal no dia 3 de janeiro de 2023.

“A exemplo de anos anteriores, optamos pelas férias coletivas considerando que a partir da segunda quinzena de dezembro diminui muito a procura dos usuários por vagas de emprego, a oferta das grandes empresas e, com isso, a produtividade da equipe fica baixa. Assim, todos os servidores vão usufruir das férias no mesmo período sem prejudicar o atendimento nos meses subsequentes, quando há mais procura pelos serviços”, explica a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria Kumatsu.

O usuário não precisa esperar o retorno dos atendimentos da Agência do Trabalhador para dar entrada no Seguro-desemprego. É possível solicitar de maneira on-line. O tutorial de como fazer isso está neste link: https://www.instagram.com/p/CON3YfBAcoL/?utm_medium=copy_link.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí