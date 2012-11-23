Alistamento Militar pode ser feito até 30 de junho

Jovens do sexo masculino nascidos em 2008 têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório, mesmo que ainda não tenham completado 18 anos. O prazo também vale para pessoas de anos anteriores que ainda não regularizaram a situação com o Serviço Militar.

Até esta segunda-feira (25), foram registrados 320 alistamentos em Paranavaí. A expectativa da Junta de Serviço Militar é chegar a aproximadamente 500 inscritos até o fim do prazo.

Para os nascidos em 2008, o alistamento pode ser feito de forma online, pelo site https://alistamento.eb.mil.br/, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar do município.

Já os nascidos em anos anteriores devem procurar atendimento presencial.

Para mais informações, os interessados devem procurar a Junta de Serviço Militar, na Praça Brasil, ao lado da Diretoria de Trânsito (Ditran).

Consequências para quem não se alistar

Sem o documento militar regularizado, o cidadão fica impedido de trabalhar com carteira assinada, cursar faculdade ou obter diploma, assumir concurso ou cargo público, além de emitir passaporte para viajar a outro país.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí