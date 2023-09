Antonio Marques é o mais novo Cidadão Honorário de Paranavaí

O cantor e compositor da Banda Garrafão, Antonio Marques Sobrinho, recebeu na noite desta última sexta-feira (1º/9), na Câmara de Paranavaí, o Título de Cidadão Honorário, promulgado pelo Decreto Legislativo n.º 003/2023.

“Crescemos juntos jogando bola, trabalhando na roça, e Tonho, como é carinhosamente chamado, sempre teve o dom de cantar. Ele construiu sua história na comunidade de Graciosa, que sempre o apoiou, bem como ele nunca abandonou suas raízes, colocando sua voz a serviço do nosso distrito, em festividades e eventos. Parabéns, você é uma pessoa de alegria contagiante e todos que te conhecem sabem do seu valor”, afirmou o propositor, vereador Josival Moreira.



Antonio Marques Sobrinho recebendo Título de Cidadão Honorário





Em nome do Distrito de Graciosa, o ex-vereador, Daniel Moreira, contou que assim como seus pais, a família de Antonio veio para o sul fugindo da seca nordestina. “Motivado pelo pai, Seo Raimundo, que veio da Paraíba e gostava de tocar músicas da Velha Guarda, Antonio se destacou nos palcos nacionais, elevando o nome da nossa querida Paranavaí. Parabéns, você faz jus a esta tão nobre homenagem”, disse Daniel.

O vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi, representando o Executivo, também fez uso da palavra: “Paranavaí se orgulha muito de você. Eu conheço bem a história de vocês e sei o quanto é merecedor. Vocês sempre levaram alegria, sempre levaram o nome da nossa cidade. Em nome do município, nosso muito obrigado”, exclamou Baraldi.

Após a reprodução de um vídeo, em que familiares, amigos e cantores elogiaram a trajetória de vida do homenageado, Josival fez a entrega da mais alta honraria do Legislativo, o Título de Cidadão Honorário, momento em que foi aplaudido de pé.

“Muito obrigado ao vereador Josival pela propositura, aos vereadores pela aprovação unanime, e a minha família e aos meus amigos. É um momento muito especial. Quero dizer que estou muito feliz e emocionado. Que o Criador do Universo esteja no lar e no coração de cada um de vocês”, finalizou Antonio Marques.

Aos 53 anos, natural da Paraíba, Antonio chegou ao Distrito de Graciosa, no Município de Paranavaí, em 1980, e ainda muito pequeno descobriu o gosto pela música e poesia que se expandiu da escola para bares, festas e missas da comunidade. Na década de 90 foi vocalista da Banda Herança, mas após 10 anos deixou o grupo para cantar com seus irmãos, na banda que intitularam de Garrafão, sucesso nacional.

Há 27 anos é casado com Vera Lúcia de Oliveira Marques, com quem tem dois filhos: Vinicius e André Leoni.

