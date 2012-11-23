Após anos de impasse, Jardim Imperial é adequado e liberado para comercialização em Paranavaí

Com 293 lotes residenciais e localizado em uma área estratégica para a expansão urbana da cidade, o Loteamento Residencial Jardim Imperial, em Paranavaí, está oficialmente liberado para comercialização. O empreendimento apresentava pendências relacionadas à conclusão e à validação de diferentes etapas da infraestrutura, entre elas a regularização documental e o cumprimento de todas as exigências técnicas, urbanísticas e ambientais, que estavam sendo acompanhadas pela Prefeitura, concessionárias de serviços públicos e pelos responsáveis do empreendimento.

Durante o processo, a responsabilidade pela execução das obras permaneceu com o empreendedor, enquanto a Prefeitura acompanhou, fiscalizou e verificou o cumprimento de todas as obrigações necessárias para a regularização do loteamento. A ação judicial chegou a ser suspensa por meio de acordo entre as partes para possibilitar que as adequações fossem executadas na esfera administrativa, sem que o Município abrisse mão das exigências indispensáveis para a conclusão definitiva do empreendimento, que só foi liberado, após o cumprimento de todas as exigências previstas na legislação.

Entre as melhorias realizadas estão a demarcação de quadras e lotes, limpeza da área, execução de guias, meios-fios e sarjetas, implantação de rampas de acessibilidade, serviços de terraplenagem, base do pavimento, pavimentação asfáltica, sinalização viária e arborização. Também foram concluídas e regularizadas as redes de drenagem pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz, a conclusão do processo representa um avanço importante para o planejamento urbano e garante mais tranquilidade para quem deseja adquirir um imóvel.

"O Jardim Imperial passa a atender todos os requisitos exigidos pela legislação. Esse trabalho reforça o compromisso da Prefeitura em acompanhar de perto a implantação dos loteamentos, garantindo que a população possa investir com segurança e que o crescimento da cidade aconteça de forma organizada e responsável", destacou o secretário.

Com a emissão das autorizações necessárias, agora o Jardim Imperial passa a oferecer garantia de que o empreendimento atende às normas legais e conta com a infraestrutura exigida para ocupação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí