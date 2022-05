Assistência Social trabalha com abordagem de pessoas em situação de rua nos dias de frio

Com a proximidade do inverno, já anunciado por uma frente fria intensa, esta semana o município está mobilizando as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para dar uma atenção especial às pessoas em situação de rua. O atendimento está sendo intensificado através da equipe de Abordagem Social do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social), que está fazendo rondas diárias e oferecendo alimentação, banho, transporte e acolhimento para pernoite no Centro da Juventude.

“Nesta segunda-feira (16/5), foram abordados 18 pessoas em situação de rua nos pontos que já são monitorados pela Assistência Social. Destes, apenas dois aceitaram o acolhimento para passar a noite no Centro da Juventude. Aqueles que não aceitaram o acolhimento foram atendidos pela equipe técnica com cobertores e roupas, além do encaminhamento para receberem passagens rodoviárias para a cidade de origem. Durante toda a semana a equipe da Abordagem Social vai intensificar as rondas e o acompanhamento deste público, das 15h às 21h”, explica a secretária de Assistência Social, Maria Dêis Klososki.

O município ressalta que o acompanhamento e a entrega de itens como cobertores e roupas já é realizado com as pessoas em situação de rua independentemente do período do inverno. “Já monitoramos estas pessoas e damos o atendimento e acompanhamento necessário, com plantões de 24 horas da nossa equipe da Abordagem Social. É importante lembrar que apenas a equipe técnica da Assistência Social deve encaminhá-los para o acolhimento para pernoite no Centro da Juventude. Se houver alguma situação que precisa ser verificada, basta fazer contato através do telefone do plantão da Abordagem Social – (44) 99156-5064”, frisa a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí