Câmara celebra os 80 anos do ACP e homenageia Adriano Spadoto em noite histórica

A história, a tradição e a paixão pelo esporte estiveram em evidência na noite de terça-feira (9), durante sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Paranavaí. O evento reuniu autoridades, dirigentes, ex-presidentes, atletas, membros da comissão técnica, torcedores e familiares para celebrar os 80 anos do Atlético Clube Paranavaí (ACP), o retorno do Vermelhinho à elite do futebol paranaense e homenagear o empresário e dirigente esportivo Adriano Luis Spadoto.

Na ocasião, foram entregues a Moção de Aplauso n.º 07/2026 ao ACP, de autoria dos vereadores professora Cida Gonçalves e José Galvão, e a Medalha do Mérito do Trabalho e Reconhecimento Administrativo Dr. José Vaz de Carvalho, proposta pelo então vereador Delcides Pomin Júnior, bem como o Título de Cidadão Honorário de Paranavaí, concedido por iniciativa do então vereador Lucas Barone, ao empresário Adriano Spadoto, um dos principais responsáveis pela reconstrução e fortalecimento do ACP nos últimos anos.

Ao abrir as homenagens, a vereadora Professora Cida destacou que o reconhecimento vai além dos resultados conquistados dentro de campo.

“O acesso conquistado neste ano tão especial, justamente quando o clube celebra seus 80 anos, é a prova de que a perseverança vale a pena. O Atlético Clube Paranavaí é muito mais do que um time de futebol. É um patrimônio da nossa cidade, uma fonte de inspiração e um símbolo de resistência e superação”, afirmou.

A parlamentar ressaltou ainda que a história do ACP foi construída por muitas pessoas ao longo das décadas.

“O ACP não é feito apenas de gols, troféus ou campeonatos. É feito de pessoas, de heróis, de guerreiros. É feito de sonhos, de sacrifícios, de esperança e de um amor tão grande por Paranavaí que atravessa gerações”, declarou.

Representando a comissão técnica, o treinador Wanderley Júnior lembrou a forte ligação da torcida com o clube e agradeceu o apoio recebido durante toda a campanha do acesso.

“Foi algo incrível a maneira que Deus nos conduziu. Ver o carinho e o amor do povo paranavaiense nas ruas, nas comemorações e na passeata foi algo impressionante. Nossa responsabilidade com esse povo é enorme”, destacou.

O presidente do ACP, Nivaldo Mazzin relembrou momentos marcantes da trajetória do clube e reforçou a importância da instituição para a identidade esportiva da cidade.

“O ACP é tão importante que ele é mais velho que o município de Paranavaí. São 80 anos de história construídos por muitas mãos. Alguém plantou tudo isso lá atrás para que estivéssemos aqui hoje”, afirmou.

Em nome do Poder Executivo, o chefe de gabinete Adilson Francisco destacou a contribuição de Adriano Spadoto para o desenvolvimento do esporte local e para o fortalecimento do clube.

“Mais do que um ex-atleta, Adriano construiu uma história de dedicação, comprometimento e amor por Paranavaí. Esta homenagem reconhece uma trajetória marcada pelo trabalho, pela seriedade e pelo vínculo construído com nossa comunidade”, disse.

Ao falar em nome do ex-vereador Lucas Barone, autor do projeto que concedeu o Título de Cidadão Honorário, a vereadora Professora Cida destacou as qualidades humanas do homenageado.

“O que mais me admira no Adriano não é o jogador que disputou grandes campeonatos, nem o empresário reconhecido nacionalmente. O que mais me admira é sua capacidade de nunca esquecer de onde veio e de sempre olhar para o próximo”, ressaltou.

Ela também lembrou o papel decisivo de Spadoto em um dos momentos mais delicados da história recente do clube.

“Quando o Atlético Clube Paranavaí atravessava um dos momentos mais difíceis de sua história, Adriano escolheu ficar, lutar e acreditar quando muita gente já havia desistido.”

Emocionado, Adriano Spadoto agradeceu as homenagens e compartilhou o sentimento de gratidão pela cidade que o acolheu há quase 30 anos.

“Para mim é uma honra e uma satisfação imensa receber esse reconhecimento. Sou muito grato por Paranavaí. Aqui construí minha família, construí minha história e estou devolvendo um pouco do que essa cidade fez por mim”, afirmou.

Ao encerrar seu pronunciamento, o homenageado atribuiu sua trajetória à fé, ao trabalho e às pessoas que estiveram ao seu lado ao longo dos anos.

“Sem Deus na minha vida, sem saúde e sem esforço, nada disso teria acontecido. Tudo o que construí foi com muito trabalho e com pessoas que caminharam ao meu lado.”

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí