Cemitérios de Paranavaí terão horário especial de visitação no Dia de Finados

Os cemitérios de Paranavaí terão horário especial de funcionamento neste domingo (2), Dia de Finados. A visitação poderá ser feita das 7h às 19h30. Durante a semana que antecedeu a data, os portões ficaram abertos das 7h às 19h. O mesmo horário foi mantido nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º).

O prazo para serviços de pintura e reformas terminou na quinta-feira (30). Nesta sexta, foi permitido apenas realizar a limpeza dos túmulos e jazigos.

MUTIRÃO DA VIGILÂNCIA - No último sábado (25), a Vigilância em Saúde de Paranavaí promoveu um mutirão de limpeza nos cemitérios para eliminar possíveis criadouros de escorpiões e garantir mais segurança aos visitantes.

A médica veterinária Roberta Torres Chideroli dá dicas de prevenção para quem for visitar os cemitérios. “Para evitar acidentes com escorpiões durante a visita, é importante redobrar a atenção ao caminhar, não colocar as mãos em frestas, vasos ou entulhos e utilizar calçados fechados. Esses animais costumam se abrigar em locais úmidos e com acúmulo de materiais, por isso, manter o espaço limpo e organizado faz toda a diferença”, orientou.

Ela também reforçou o cuidado contra a dengue. “Evite levar vasos de plástico ou recipientes que possam acumular água, pois eles favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Prefira flores artificiais ou naturais plantadas em suportes que não retenham água e descarte corretamente embalagens e resíduos”, completou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí