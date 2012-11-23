Início

Cemitérios de Paranavaí terão horário especial de visitação no Dia de Finados

Publicado em 01 de Novembro de 2025

  

Os cemitérios de Paranavaí terão horário especial de funcionamento neste domingo (2), Dia de Finados. A visitação poderá ser feita das 7h às 19h30. Durante a semana que antecedeu a data, os portões ficaram abertos das 7h às 19h. O mesmo horário foi mantido nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º).

O prazo para serviços de pintura e reformas terminou na quinta-feira (30). Nesta sexta, foi permitido apenas realizar a limpeza dos túmulos e jazigos.

MUTIRÃO DA VIGILÂNCIA - No último sábado (25), a Vigilância em Saúde de Paranavaí promoveu um mutirão de limpeza nos cemitérios para eliminar possíveis criadouros de escorpiões e garantir mais segurança aos visitantes.

A médica veterinária Roberta Torres Chideroli dá dicas de prevenção para quem for visitar os cemitérios. “Para evitar acidentes com escorpiões durante a visita, é importante redobrar a atenção ao caminhar, não colocar as mãos em frestas, vasos ou entulhos e utilizar calçados fechados. Esses animais costumam se abrigar em locais úmidos e com acúmulo de materiais, por isso, manter o espaço limpo e organizado faz toda a diferença”, orientou.

Ela também reforçou o cuidado contra a dengue. “Evite levar vasos de plástico ou recipientes que possam acumular água, pois eles favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Prefira flores artificiais ou naturais plantadas em suportes que não retenham água e descarte corretamente embalagens e resíduos”, completou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






