Coleta de lixo eletrônico será realizada no Dia do Trabalhador, na Praça dos Pioneiros

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) realizará, no dia 1º de maio, uma coleta de lixo eletrônico na Praça dos Pioneiros. O recebimento ocorrerá das 9h às 13h. A população poderá levar itens como celulares, carregadores, cabos, computadores, monitores e eletrodomésticos de pequeno porte.

“Essa é mais uma ação que vamos promover para incentivar o descarte correto de equipamentos eletrônicos inutilizados e, consequentemente, contribuir para a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado”, disse o secretário Alessandro Cordeiro.

A coleta contará com a participação de servidores da Semam e da Coopervaí, que estarão no local para receber os materiais descartados pelos moradores.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí