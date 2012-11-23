Com atendimento de porta em porta, Paranavaí terá, pela primeira vez, o Cata-Treco

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciará na próxima segunda-feira (6) o serviço de coleta de volumosos, o Cata-Treco, que será realizado pela primeira vez no município com atendimento de porta em porta em toda a cidade. Nesta primeira etapa, o recolhimento será exclusivo de colchões velhos.

O caminhão passará pelos setores da cidade conforme o cronograma do mapa de setorização da coleta de resíduos do município. A ação terá início nos dias 6 e 7 de abril, com atendimento ao Setor 8.

“Esse é um serviço muito importante para a população e também para o meio ambiente. Além de ajudar a manter a cidade limpa, evita o descarte irregular e garante a destinação correta”, declarou o prefeito Mauricio Gehlen.

“Pedimos que os moradores deixem os colchões em frente às residências nos dias programados para cada setor, para que as equipes consigam fazer o recolhimento de forma organizada”, explicou a diretora especial de Gestão Ambiental e Saneamento, Andressa Romagna.



Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí