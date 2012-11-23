“Com dados que temos da Copel, Paranavaí já ultrapassou os 100 mil habitantes”. A afirmação é do secretário de Fomento Econômico e Inovação, Kaká Scarabelli, em entrevista concedida após o evento “Análise dos Indicadores de Paranavaí”, que reuniu dados oficiais sobre o município.

Segundo ele, o cálculo parte da média de moradores por domicílio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo 2022, que é de 2,79 pessoas por residência. Paranavaí possui 36.432 ligações residenciais registradas pela Copel. Ao multiplicar os dois números, o resultado chega a 101.645 habitantes.

“Ninguém vive sem energia. Toda residência precisa de ligação elétrica”, afirmou o secretário ao explicar a conta utilizada como referência.

Ele também comparou os dados com o município de Francisco Beltrão. A estimativa do IBGE para 2025 aponta 102.312 habitantes para o município, que possui 35.710 ligações residenciais de energia elétrica. Já Paranavaí aparece com estimativa de 96.206 habitantes, embora registre 36.432 ligações.

Ou seja, Paranavaí tem 722 residências a mais com ligação de energia elétrica, enquanto a estimativa populacional do IBGE indica 6.103 habitantes a menos em relação a Francisco Beltrão.

Para o secretário, ultrapassar a marca de 100 mil habitantes muda a alíquota de repasse de recursos federais. “Muitos programas federais são acessíveis apenas para cidades com mais de 100 mil. Precisamos nos aprofundar nessa questão e procurar que esse erro por parte do IBGE seja corrigido”, disse.

O evento “Análise dos Indicadores de Paranavaí” contou com estudo conduzido pelo consultor credenciado do Sebrae, Sebastião Freitas, com base em dados oficiais. Segundo projeção do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), considerando os números do IBGE, Paranavaí deverá alcançar os 100 mil habitantes apenas em 2032.

Ao comentar sobre possíveis distorções entre estimativas e realidade, o consultor citou o caso de Fazenda Rio Grande. “Se você pegar o Censo de 2022, na verdade ele foi fechado em 2020. Infelizmente, como é um censo a cada 10 anos, você vai ter que conviver com isso por 10 anos. Só no próximo censo que você vai ter a oportunidade de tentar corrigir. Eu lembro bem do caso de Fazenda Rio Grande (localizado na região metropolitana de Curitiba). O município ficou um bom tempo com população estimada em cerca de 90 mil pessoas. Quando foi para o Censo, tinha quase 150 mil. Isso impacta na receita do município. Ou seja, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande estava tendo que trabalhar com recurso proporcional de 95 a 98 mil pessoas”, argumentou Freitas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí