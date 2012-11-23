Com incentivo à inovação, Prefeitura abre edital para internet gratuita na Praça dos Pioneiros

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação, publicou nesta segunda-feira (18) o Edital de Chamamento Público nº 01/2026 para seleção de empresas interessadas em implantar, operar e manter internet gratuita na Praça dos Pioneiros.

De acordo com o edital, empresas de tecnologia, telecomunicações e provedores de internet poderão apresentar propostas para disponibilização de rede Wi-Fi gratuita em caráter experimental e de interesse público, sem custos diretos para o município. A empresa selecionada ficará responsável pela instalação dos equipamentos, operação do serviço e manutenção da estrutura.

Entre as exigências previstas estão velocidade mínima de 10 Mbps por usuário, capacidade para mais de 200 conexões simultâneas, disponibilidade mínima de 96% do serviço e cobertura de pelo menos 90% da área da Praça dos Pioneiros. O projeto também prevê mecanismos de proteção de dados e segurança digital em conformidade com a legislação vigente.

O edital completo está disponível em www.diariomunicipal.com.br/amp/load/3FB230B8

COMO ENVIAR DOCUMENTOS

As empresas interessadas deverão protocolar requerimento de inscrição, acompanhado da documentação exigida, de forma eletrônica por meio do sistema Atende.Net Paranavaí, selecionando no campo “ASSUNTO” a opção “Secretaria de Fomento Econômico e Inovação” – código 77, e no campo “SUBASSUNTO” a opção “Protocolo Proposta ao Chamamento” – código 888.

O período das inscrições será de 18 de maio de 2026 a 17 de junho de 2026.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí