Com o tema 'No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas', campanha do Maio Amarelo começa em Paranavaí

Uma blitz educativa realizada na tarde desta terça-feira (12), na Rua Luiz Spigolon, em frente à Praça dos Pioneiros, marcou o início da campanha do Maio Amarelo em Paranavaí. A ação contou com agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, além do apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Foram distribuídos panfletos personalizados para motoristas de carros, caminhões e motociclistas, com orientações sobre segurança no trânsito e respeito às leis de circulação.

“O trânsito exige responsabilidade e atenção de todos. A proposta do Maio Amarelo é justamente lembrar que pequenas atitudes podem evitar acidentes e preservar vidas, como, por exemplo, não mexer no celular enquanto dirige”, disse o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr.

O diretor de Trânsito, Carlos Fujimori, falou sobre as ações previstas para este mês. “O Movimento Maio Amarelo ajuda a conscientizar a população, principalmente sobre respeito, prudência e empatia no trânsito. Cada pessoa precisa entender o seu papel para termos uma cidade mais segura”, disse.

A programação do Maio Amarelo segue durante o mês com atividades educativas. Confira:

14/05 às 9h - apresentação lúdica no CMEI Menino Davi, na Vila Operária;

20/05 às 14h - blitz educativa para motociclistas na Rua Paraíba, em frente à Prefeitura, com participação do pessoal da Blockton;

22/05 às 9h30 - blitz educativa sobre faixa de pedestre na Rua Getúlio Vargas, em frente ao Chiquinho;

26/05 às 16h30 - ação em frente à Escola Municipal Elza Caseli;

28/05 às 8h30 - apresentação da Mini Cidade no Detran para alunos de escola municipal (a confirmar)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí