Copel e Prefeitura de Paranavaí alinham mutirão de regularização de cabeamento de telecom

A Copel, em parceria com a Prefeitura de Paranavaí, está organizando um mutirão para regularizar o cabeamento aéreo das redes de telecomunicações e dados no município. Em visita à sede da companhia em Curitiba, nesta terça-feira (3), o prefeito Mauricio Gehlen destacou a importância da iniciativa para ordenar os cabos que hoje se encontram em situação irregular.

“Viemos buscar uma solução conjunta”, afirmou o prefeito. O deputado estadual Soldado Adriano, representante da região Noroeste, também esteve presente. Eles foram recebidos pelo presidente da Copel, Daniel Slaviero, e pelo diretor Comercial da distribuidora, Julio Omori. Como parte do processo, a Copel está finalizando o inventário de ocupação dos postes da cidade, atualmente compartilhados por 30 operadoras responsáveis pelo cabeamento de telecomunicações e dados.

“Estamos concluindo o inventário para iniciar a notificação das empresas. Vamos programar para março uma ação de regularização com a Secretaria de Urbanismo, que nos encaminhará as ruas prioritárias para que a Copel notifique as operadoras. A partir disso, será possível definir o cronograma da ação”, explicou Omori. Segundo o prefeito, o município também possui um mapeamento das áreas críticas e entregará um relatório da situação à companhia.

Ainda este mês, acrescentou Omori, a Copel finalizará o levantamento das irregularidades. Com essa etapa concluída, será realizada a ação integrada entre a companhia e as operadoras de telecom, com apoio da prefeitura. O cronograma será definido em reunião conjunta entre as três partes para o alinhamento final.

Responsabilidade

A responsabilidade pela manutenção da fiação telefônica e de dados, de acordo com as normas de instalação e padrões de segurança, é das operadoras de telecomunicações. A determinação está prevista na legislação federal que regulamenta o tema, em resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As distribuidoras de energia elétrica, como a Copel, que compartilham seus postes com concessionárias de telecom para instalação de redes, atuam na fiscalização do uso adequado das estruturas, conforme as normas legais e de segurança.

A Copel reforça que, por segurança, a população não deve tocar em cabos soltos em nenhuma hipótese. Instalações em desacordo com as normas ou que ofereçam risco devem ser comunicadas à companhia pelo telefone 0800 51 00 116.

Fonte: Copel