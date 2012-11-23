Copel remove meia tonelada de cabos de telecom em situação irregular em Paranavaí

Equipes da Copel, em parceria com a Prefeitura de Paranavaí e operadoras de telecom, regularizaram 2,6 quilômetros de cabeamento de internet e retiraram mais de meia tonelada de fiação ociosa da área central da cidade.

“Com a organização do cabeamento foram eliminadas situações de risco por cabos soltos garantindo mais segurança. A organização dos fios de dados também reduziu a poluição visual no centro da cidade”, ressaltou o gerente técnico do Compartilhamento de Estruturas, Rafael Buckoski.

Na intervenção, realizada na Rua Joaquim da Silva Pinto, foram retirados 505 kg de cabos inservíveis. “A reorganização do cabeamento envolveu uma área prioritária em que a fiação estava baixa e fora do padrão”, disse o gerente da Base de Campo de Paranavaí, Sérgio Pinheiro.

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A Copel ressalta que a manutenção da fiação telefônica e de dados dentro das normas de instalação e de padrões de segurança é de responsabilidade das operadoras de telecomunicações, conforme determinam normas legais que regem o tema, em resoluções conjuntas da Aneel e da Anatel, relativas ao compartilhamento de postes.

Cabe às distribuidoras de energia elétrica, como a Copel, fiscalizar a correção dessas instalações e notificar as empresas responsáveis, em caso de desacordo, para que os serviços de recomposição do cabeamento nos postes sejam feitos dentro das normas legais.

A Copel alerta que, por segurança, ninguém deve tocar em cabos soltos. Situações de instalações em desacordo ou que ofereçam riscos às pessoas devem ser comunicadas à Copel por meio do telefone 0800 51 00 116.

Fonte: Agência Estadual de Notícias