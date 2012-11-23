Início

Corrida de rolimã acontece neste domingo no Parque Ouro Branco com programação especial para o dia das crianças

Publicado em 11 de Outubro de 2025

  

Neste domingo, dia 12, acontece no Parque Ouro Branco o 2º Open Rolimã, a partir das 10h. A corrida reunirá crianças competindo com carrinhos de rolimã customizados.

Além da corrida, o público poderá aproveitar atividades recreativas durante a tarde, das 14h às 18h, com brincadeiras tradicionais como pião, burquinha e bets, pintura facial, festival de bolhas de sabão e contação de histórias.

O encerramento da programação será às 18h, com apresentação da Orquestra Municipal, que preparou um repertório infantil para a ocasião. Todas as atividades são abertas ao público.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






