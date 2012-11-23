Corrida de rolimã acontece neste domingo no Parque Ouro Branco com programação especial para o dia das crianças

Postar no X
Neste domingo, dia 12, acontece no Parque Ouro Branco o 2º Open Rolimã, a partir das 10h. A corrida reunirá crianças competindo com carrinhos de rolimã customizados.
Além da corrida, o público poderá aproveitar atividades recreativas durante a tarde, das 14h às 18h, com brincadeiras tradicionais como pião, burquinha e bets, pintura facial, festival de bolhas de sabão e contação de histórias.
O encerramento da programação será às 18h, com apresentação da Orquestra Municipal, que preparou um repertório infantil para a ocasião. Todas as atividades são abertas ao público.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí