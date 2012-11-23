Corrida Maluca e Caiaque Maluco acontecem neste fim de semana; ruas estão interditadas

A 5ª edição da Corrida Maluca e o 2º Caiaque Maluco acontecem neste sábado e domingo (30 e 31), em Paranavaí. Para montagem da estrutura e organização do espaço, algumas ruas próximas ao Parque Ouro Branco começaram a ser interditadas nesta sexta-feira (29).

As interdições acontecem nos seguintes trechos: Rua Santa Catarina, entre a Rua Antônio Vendramin e a Rua Percy Guimarães; Rua Percy Guimarães, entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rua Antônio Fachin; Rua Irati, entre a Rua Santa Catarina e a Rua Antônio Fachin; e Rua Curitiba, entre a Rua Irati e a Rua Antônio Vendramin.

No sábado (30), das 13h às 15h, a pista estará liberada para os testes dos carrinhos na Rua Santa Catarina, no Jardim Ouro Branco.

Já no domingo (31), a programação começa às 10h com o Caiaque Maluco, no lago do Parque Ouro Branco. Às 14h será realizada a Corrida Maluca na Rua Santa Catarina, ao lado do Parque Ouro Branco.

Inspirada em provas realizadas em diversos países, a Corrida Maluca concentra equipes que constroem seus próprios carrinhos para descer o trajeto em velocidade, com formatos criativos e inusitados.

Já o Caiaque Maluco será disputado em formato de competição aquática, com embarcações produzidas total ou parcialmente com materiais recicláveis. As equipes vão competir em baterias eliminatórias até a final.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí