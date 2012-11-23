Corrida Maluca e Caiaque Maluco premiam vencedores em Paranavaí

Milhares de pessoas acompanharam, neste domingo (31), a Corrida Maluca e o Caiaque Maluco em Paranavaí. Os eventos, realizados no Parque Ouro Branco, contaram com 32 carrinhos descendo a Rua Santa Catarina e cinco embarcações disputando provas no lago.

Na Corrida Maluca, as equipes disputaram as categorias Velocidade, Carrinho Show (Estética e Construção), Equipe (Fantasia e Performance) e Aclamação Popular. No Caiaque Maluco, as categorias foram Velocidade e Caiaque Show (Estética e Construção).

“Ver milhares de pessoas acompanhando os eventos durante todo o domingo mostra o quanto a Corrida Maluca e o Caiaque Maluco já fazem parte da vida dos paranavaienses. Tivemos equipes muito criativas, disputas emocionantes e um grande envolvimento do público. Foi um dia especial para as equipes e para as famílias que prestigiaram o evento”, avaliou o prefeito Mauricio Gehlen.

Resultados do Caiaque Maluco

Velocidade

1º - Batmóvel

2º - Tão Tão Distante

3º - Equipe Monster

4º - Raspa Língua

5º - Amigos do Zé Cavadeira

Caiaque Show

1º - Amigos do Zé Cavadeira

2º - Tão Tão Distante

3º - Raspa Língua

Resultados da Corrida Maluca

Velocidade

1º - Família Buscapé – 18s59

2º - Ney Auto Som – 18s72

3º - Iron Metal Arts e Caixote Store – 18s99

Carrinho Show

1º - Resgate Family

2º - Aliens Letais

3º - Cupim de Ferro

Equipe (Fantasia e Performance)

1º - No Pain No Gain

2º - Imbulância

3º - Tão Tão Distante

Aclamação Popular

Vencedor: “Meicânicos” - Senai Colégio Cívico Militar Silvio Vidal

Classificação geral da Corrida Maluca

1º - Família Buscapé – 18s59

2º - Equipe Ney Auto Som – 18s72

3º - Iron Metal Arts e Caixote Store – 18s99

4º - Cupim de Ferro – 20s18

5º - No Pain No Gain – 20s34

6º - Apaga Fogo – 20s60

7º - Gordins – 20s96

8º - Trupe de Ferro – 21s10

9º - Imbulância – 21s37

10º - Raspa Língua – 22s10

11º - Automotiva Senai Colégio Cívico Militar Silvio Vidal – 22s41

12º - Resgate Family – 22s94

13º - Monte Cristo Pavimentação Assados na Brasa – 24s30

14º - Fórmula 1 Herança Plano B – 24s66

15º - Senna-I Colégio Cívico Militar Silvio Vidal – 25s14

16º - Aliens Letais – 29s97

17º - A Grande Família – 30s50

18º - Equipe de Tão Tão Distante – 40s68

19º - Equipe Monster – 41s32

20º - MK Segurança Eletrônica – 43s80

21º - Pão de Queijo Furioso – 45s22

22º - Velozes e Curiosos – 45s80

23º - Esquadrão Banda Herança – 47s36

24º - Amigos do Zé Cavadeira – 51s86

25º - Língua Preta – 56s34

26º - Busters – 57s56

27º - Raspa Chão – 1min12s12

28º - Equipe Koch – 1min14s52

29º - Se Bater Vai da Merda – 1min15s93

30º - Funerária Santa Luzia Caixote Store Iron Metal Arts e Top Speed – 1min31s89

31º - Caveirão – 1min38s70

32º - “Meicânicos” - Senai Colégio Cívico Militar Silvio Vidal – 1min48s89

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí