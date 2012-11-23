Corrida Maluca e Caiaque Maluco premiam vencedores em Paranavaí

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Milhares de pessoas acompanharam, neste domingo (31), a Corrida Maluca e o Caiaque Maluco em Paranavaí. Os eventos, realizados no Parque Ouro Branco, contaram com 32 carrinhos descendo a Rua Santa Catarina e cinco embarcações disputando provas no lago.
Na Corrida Maluca, as equipes disputaram as categorias Velocidade, Carrinho Show (Estética e Construção), Equipe (Fantasia e Performance) e Aclamação Popular. No Caiaque Maluco, as categorias foram Velocidade e Caiaque Show (Estética e Construção).
“Ver milhares de pessoas acompanhando os eventos durante todo o domingo mostra o quanto a Corrida Maluca e o Caiaque Maluco já fazem parte da vida dos paranavaienses. Tivemos equipes muito criativas, disputas emocionantes e um grande envolvimento do público. Foi um dia especial para as equipes e para as famílias que prestigiaram o evento”, avaliou o prefeito Mauricio Gehlen.
Resultados do Caiaque Maluco
Velocidade
1º - Batmóvel
2º - Tão Tão Distante
3º - Equipe Monster
4º - Raspa Língua
5º - Amigos do Zé Cavadeira
Caiaque Show
1º - Amigos do Zé Cavadeira
2º - Tão Tão Distante
3º - Raspa Língua
Resultados da Corrida Maluca
Velocidade
1º - Família Buscapé – 18s59
2º - Ney Auto Som – 18s72
3º - Iron Metal Arts e Caixote Store – 18s99
Carrinho Show
1º - Resgate Family
2º - Aliens Letais
3º - Cupim de Ferro
Equipe (Fantasia e Performance)
1º - No Pain No Gain
2º - Imbulância
3º - Tão Tão Distante
Aclamação Popular
Vencedor: “Meicânicos” - Senai Colégio Cívico Militar Silvio Vidal
Classificação geral da Corrida Maluca
1º - Família Buscapé – 18s59
2º - Equipe Ney Auto Som – 18s72
3º - Iron Metal Arts e Caixote Store – 18s99
4º - Cupim de Ferro – 20s18
5º - No Pain No Gain – 20s34
6º - Apaga Fogo – 20s60
7º - Gordins – 20s96
8º - Trupe de Ferro – 21s10
9º - Imbulância – 21s37
10º - Raspa Língua – 22s10
11º - Automotiva Senai Colégio Cívico Militar Silvio Vidal – 22s41
12º - Resgate Family – 22s94
13º - Monte Cristo Pavimentação Assados na Brasa – 24s30
14º - Fórmula 1 Herança Plano B – 24s66
15º - Senna-I Colégio Cívico Militar Silvio Vidal – 25s14
16º - Aliens Letais – 29s97
17º - A Grande Família – 30s50
18º - Equipe de Tão Tão Distante – 40s68
19º - Equipe Monster – 41s32
20º - MK Segurança Eletrônica – 43s80
21º - Pão de Queijo Furioso – 45s22
22º - Velozes e Curiosos – 45s80
23º - Esquadrão Banda Herança – 47s36
24º - Amigos do Zé Cavadeira – 51s86
25º - Língua Preta – 56s34
26º - Busters – 57s56
27º - Raspa Chão – 1min12s12
28º - Equipe Koch – 1min14s52
29º - Se Bater Vai da Merda – 1min15s93
30º - Funerária Santa Luzia Caixote Store Iron Metal Arts e Top Speed – 1min31s89
31º - Caveirão – 1min38s70
32º - “Meicânicos” - Senai Colégio Cívico Militar Silvio Vidal – 1min48s89
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí