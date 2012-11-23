Defesa Civil de Paranavaí orienta população a se cadastrar para receber alertas por SMS

A população de Paranavaí pode se cadastrar para receber alertas de emergência por SMS, serviço gratuito que informa com antecedência sobre a iminência de chuvas intensas, ventos fortes e tempestades severas. Para receber as mensagens diretamente no celular, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP da sua residência.

O Defesa Civil Alerta (DCA) é um sistema nacional de alertas de emergências que utiliza a rede de telefonia celular para o envio de mensagens sonoras e visuais, permitindo que a população receba informações preventivas e adote medidas de segurança antes de eventos climáticos adversos.

“Quando a informação chega com antecedência, a população consegue evitar áreas de risco e reduzir a exposição a situações perigosas”, afirma o diretor de Operações da Defesa Civil de Paranavaí e secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr.

Durante períodos de instabilidade climática, a Defesa Civil orienta que os moradores acompanhem os avisos oficiais, revisem telhados, calhas e janelas, realizem podas preventivas e mantenham lanternas disponíveis, já que podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia.

Em caso de chuva forte, a recomendação é evitar sair de casa sempre que possível, não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Motoristas devem evitar vias alagadas e, em situações de baixa visibilidade, parar em local seguro.

“Seguir as orientações e respeitar os alertas é decisivo para preservar vidas e diminuir prejuízos durante temporais”, declara o secretário da Defesa Civil de Paranavaí, Marcelo Gomes de Souza.

“Após a tempestade, a orientação é verificar danos na residência e na fiação elétrica antes de religar aparelhos, evitar contato com água de enchentes e acionar a concessionária de energia ao identificar postes caídos ou fios soltos”, finalizou Souza.

Em situações de emergência com risco de vida, a população deve ligar 193, do Corpo de Bombeiros, ou 199, da Defesa Civil.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí