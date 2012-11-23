Dia Nacional da Vigilância Sanitária reforça importância da atuação na saúde pública

Neste 5 de agosto, quando se celebra o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância do trabalho desempenhado diariamente pela equipe técnica do setor na promoção da saúde e prevenção de riscos à população.

A Vigilância Sanitária é responsável por ações fundamentais, como a fiscalização de estabelecimentos comerciais e de saúde, controle da qualidade da água, verificação das condições de higiene em serviços de alimentação, monitoramento de produtos e ambientes com potencial risco à saúde, além da promoção do bem-estar animal.

De janeiro a julho de 2025, os profissionais da Vigilância Sanitária de Paranavaí realizaram milhares de atendimentos. Confira alguns dados do balanço do primeiro semestre:

- Serviços internos: 1.802

- Análises de laudos de monitoramento da água para consumo humano: 885

- Alimentação do sistema Sisagua: 569

- Ações de educação sanitária: 544

- Atendimentos a denúncias de maus-tratos a animais: 532

- Orientações sobre cuidados com o bem-estar animal: 393

- Atendimentos a denúncias gerais: 5.663

- Análises de relatórios de controle de qualidade da água: 335

- Recebimento de balancetes de farmácias: 281

- Atendimentos a denúncias de animais abandonados: 247

Além das fiscalizações, o setor também realiza atividades educativas, com foco na orientação de empreendedores e da população sobre práticas seguras e saudáveis.

“A Vigilância Sanitária é um braço importante da saúde pública, pois atua de forma preventiva para proteger a população de possíveis riscos invisíveis, mas que podem causar grandes danos”, destacou a diretora da Vigilância Sanitária, Renata Romanini.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí