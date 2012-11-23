Diretoria de Recursos Humanos está atendendo em novo espaço no Paço Municipal

A Secretaria Municipal de Administração transferiu a Diretoria de Recursos Humanos para um novo espaço no térreo da Prefeitura de Paranavaí. O setor está funcionando no local anteriormente ocupado pela Diretoria de Compras. O atendimento ao público acontece pela porta lateral do Paço Municipal, de frente para a Rua Paraíba.

A mudança ocorre no momento em que cerca de 150 candidatos aprovados no concurso público, convocados recentemente pela Prefeitura, realizam os procedimentos para admissão. Por isso, quem precisar procurar a Diretoria de Recursos Humanos deve se dirigir ao novo endereço.

As diretorias de Compras e de Frotas também passaram a funcionar em novo local. O atendimento agora é realizado no primeiro pavimento do Shopping Premier, ao final do corredor.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí