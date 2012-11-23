'Em 70 anos, é a primeira vez que vejo a Prefeitura trazer serviços para o distrito', diz moradora

“É a primeira vez que vejo isso aqui. Para mim, está sendo maravilhoso, tudo muito bom. Em 70 anos morando aqui, nunca vi algo assim. A gente fica mais animado, é bom para o pessoal, para a comunidade.” A avaliação é da aposentada Margarida Maria da Silva Steinhauser, de 74 anos, moradora do Distrito Deputado José Afonso há sete décadas, que participou da primeira edição do programa “Pvai aos Bairros”, realizada no sábado (25).

O projeto da Prefeitura de Paranavaí levou uma série de serviços públicos à comunidade, como atendimentos, orientações e atividades recreativas para moradores de todas as idades. Além disso, a praça do distrito recebeu uma revitalização completa.

Outra moradora do distrito, Lenice Marques, de 67 anos, que vive no local há 40 anos, também comentou sobre a importância da ação e as melhorias realizadas na praça da comunidade.

“Eu achei muito bom, nunca, nesses 40 anos que moro aqui, tinham arrumado a praça. Agora está tudo muito lindo, praticamente fizeram outra”, afirmou. Segundo ela, além da revitalização do espaço, os serviços oferecidos durante o evento fizeram a diferença para os moradores.

Lenice contou que aproveitou diversos atendimentos disponíveis. “Já passei por exame de colesterol, diabetes, verifiquei a pressão, fiz avaliação dos dentes. Agora vou fazer a unha”, relatou.

SERVIÇOS E LAZER - Durante a tarde de sábado, a população participou dos serviços oferecidos. Entre os atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde estavam aferição de pressão arterial, testes de glicemia, avaliação odontológica e orientações. Também houve atendimento da Ouvidoria e da Secretaria Municipal de Fazenda, com esclarecimentos sobre IPTU e outros tributos, além de orientações de trânsito com a participação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

A Fundação Cultural levou ainda o MovCeu, van que promove ações culturais e artísticas no município.

Além dos atendimentos, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer trouxe uma programação voltada ao lazer, por meio do Programa Família em Movimento. Crianças aproveitaram brinquedos infláveis, como pula-pula e escorregador, além de atividades esportivas como futebol, vôlei, basquete, xadrez no chão e futebol de rua. Também foram distribuídos algodão doce e pipoca.

PRÓXIMA EDIÇÃO – Será no Conjunto Habitacional Ettore Giovine, dia 23 de maio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí