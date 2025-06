Em Paranavaí, 31 famílias recebem a casa própria com apoio do Casa Fácil Paraná

As 31 famílias que são as novas moradoras do Residencial Novo Bem Ville, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, foram beneficiadas com subsídios de R$ 20 mil do Programa Casa Fácil Paraná, do Governo do Estado, para redução da entrada dos financiamentos. Entregue na sexta-feira (30/5), o empreendimento é resultado do trabalho conjunto da Cohapar, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada. O investimento foi de R$ 5,4 milhões.

O governo estadual, por meio da Cohapar, repassou R$ 620 mil para ajudar no custeio do valor de entrada dos imóveis. Esse programa é destinado a pessoas com renda de até quatro salários mínimos e inscritas no Programa Casa Fácil Paraná.

Além do auxílio estadual, os compradores também conseguem descontos por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida e podem utilizar o FGTS para abatimento do saldo financiado junto à Caixa Econômica, o que garante prestações ainda mais em conta. Graças a essas condições especiais, os proprietários pagarão parcelas mensais reduzidas, com valores a partir de R$ 570, e os contratos podem ser quitados em até 30 anos.

Construído pela H3 Empreendimentos Imobiliários, o Residencial Novo Bem Ville fica em uma região em expansão do município, com fácil acesso ao centro e próximo a diversos serviços públicos. Os imóveis têm 46,32 m² e são edificados em lotes que possibilitam ampliações futuras pelos novos proprietários, com metragem média de 150 m².

As unidades são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa e espaço para garagem. Elas são entregues com acabamento cerâmico nas áreas molhadas, louças nos banheiros, muro e portão, garantindo mais segurança aos novos compradores.

Tranquilidade – Uma das beneficiadas pelo Programa Casa Fácil no empreendimento foi a servidora pública Emanuelly Rodrigues Alves dos Santos, 33 anos. Ela e a mãe moravam em um imóvel alugado até então, pagando mais de R$ 700 por mês. Ela afirma que foi o recurso de R$ 20 mil da Cohapar que tornou possível a aquisição da moradia e, agora, poderão viver com mais tranquilidade em uma casa própria.

“Foi bastante tempo esperando por isso, o subsídio ajudou muito. A gente sempre tem esse desejo de ter nossa própria casa e hoje estamos realizando isso, é uma felicidade né. Agora é deixar tudo do nosso jeitinho e ser muito feliz aqui”, comemorou ela.

Casa Fácil – Para ter acesso ao benefício do Casa Fácil Paraná, os mutuários precisam estar com cadastro atualizado no site da Companhia de Habitação do Paraná, bem como comprovar que não possuem outro imóvel e nem foram beneficiados por outros programas habitacionais do Poder Público anteriormente. A aprovação do benefício está sujeita à negociação das condições de compra com a construtora responsável pela obra e à aprovação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.

Fonte: Agência Estadual de Notícias