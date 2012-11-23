Em Paranavaí, cerca de 130 pessoas participam de capacitação sobre proteção à infância e adolescência

Cerca de 130 pessoas participaram da capacitação “Construindo uma Cidade que Protege Infâncias e Adolescências”, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranavaí nesta segunda-feira (18), data em que é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O encontro aconteceu no período da manhã, com a presença de profissionais e representantes de diferentes órgãos e serviços ligados ao atendimento de crianças e adolescentes.

A palestrante Ângela Mendonça conduziu a formação, que tratou dos fluxos de atendimento, identificação de sinais de violência, encaminhamentos e atribuições de cada órgão dentro do Sistema de Garantia de Direitos.

“A capacitação sobre o 18 de Maio mostra o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e contribui para que toda a rede tenha mais conhecimento e responsabilidade na garantia de direitos. Este momento foi pensado e promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família e da Prefeitura Municipal de Paranavaí”, afirmou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fabiana Perin da Costa Vassi.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí