Em Paranavaí, Inovathon 2025 vai distribuir 10 mil reais em premiações; inscreva sua equipe

Estão abertas as inscrições para o Inovathon 2025 - Maratona de Criação de Soluções Inovadoras, que será realizada nos dias 26 e 27 de novembro, durante a Feira Internacional da Mandioca (Fiman), no Parque de Exposições de Paranavaí. O evento é uma iniciativa do Sebrae, UniFatecie e Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretara Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom).

As vagas são limitadas. Serão selecionadas até 10 equipes, cada uma composta por 3 a 5 participantes, todos com 16 anos ou mais. A inscrição deve ser feita em grupo, informando o nome da equipe e o responsável.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro pelo link:

https://www.sympla.com.br/evento/inovathon-2025/3196838

O Inovathon segue o formato hackathon. Ao longo de dois dias, as equipes trabalham intensamente para desenvolver propostas que respondam a um desafio que será revelado somente na abertura do evento.

“A proposta é incentivar o raciocínio criativo, o trabalho coletivo e a construção de soluções aplicáveis ao mundo real”, afirma Andréa Alves Vieira, Agente de Desenvolvimento Municipal.

Os três melhores projetos serão premiados, considerando critérios como criatividade, aplicabilidade e inovação.

PREMIAÇÃO POR EQUIPE

1º lugar – R$ 5.000,00

2º lugar – R$ 3.000,00

3º lugar – R$ 2.000,00

SERVIÇO

Inovathon 2025 - Maratona de Criação de Soluções Inovadoras

Datas: 26 e 27 de novembro

Horário: 8h às 18h

Local: Parque de Exposições de Paranavaí

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí