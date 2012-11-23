Em Paranavaí, Inovathon 2025 vai distribuir 10 mil reais em premiações; inscreva sua equipe

Postar no X
Estão abertas as inscrições para o Inovathon 2025 - Maratona de Criação de Soluções Inovadoras, que será realizada nos dias 26 e 27 de novembro, durante a Feira Internacional da Mandioca (Fiman), no Parque de Exposições de Paranavaí. O evento é uma iniciativa do Sebrae, UniFatecie e Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretara Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom).
As vagas são limitadas. Serão selecionadas até 10 equipes, cada uma composta por 3 a 5 participantes, todos com 16 anos ou mais. A inscrição deve ser feita em grupo, informando o nome da equipe e o responsável.
A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro pelo link:
https://www.sympla.com.br/evento/inovathon-2025/3196838
O Inovathon segue o formato hackathon. Ao longo de dois dias, as equipes trabalham intensamente para desenvolver propostas que respondam a um desafio que será revelado somente na abertura do evento.
“A proposta é incentivar o raciocínio criativo, o trabalho coletivo e a construção de soluções aplicáveis ao mundo real”, afirma Andréa Alves Vieira, Agente de Desenvolvimento Municipal.
Os três melhores projetos serão premiados, considerando critérios como criatividade, aplicabilidade e inovação.
PREMIAÇÃO POR EQUIPE
1º lugar – R$ 5.000,00
2º lugar – R$ 3.000,00
3º lugar – R$ 2.000,00
SERVIÇO
Inovathon 2025 - Maratona de Criação de Soluções Inovadoras
Datas: 26 e 27 de novembro
Horário: 8h às 18h
Local: Parque de Exposições de Paranavaí
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí