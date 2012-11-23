Encontro sobre modernização da PR-218 entre Paranavaí e Amaporã garante melhorias para moradores e indústrias

Na tarde desta quinta-feira (28/8), o Distrito de Graciosa recebeu um encontro entre representantes do Executivo e Legislativo, a empresa vencedora da licitação e lideranças regionais para tratar sobre o projeto básico de readequações e modernização da PR-218, no trecho de aproximadamente 33 quilômetros entre Paranavaí e Amaporã. A reunião foi promovida pela Sociedade Civil Organizada do Paraná (Socipar).

A pauta vem sendo acompanhada desde março, quando membros da entidade estiveram no gabinete do prefeito Mauricio Gehlen para pedir celeridade ao Estado em relação à obra. No início de agosto, foi divulgado o resultado da licitação, que definiu a HDO – Engenharia e Consultoria como responsável pela elaboração do projeto básico. Após a assinatura do contrato, a expectativa é que em até 16 meses as obras sejam iniciadas.

O QUE O GRUPO UNIDOS PELA PR-218 REIVINDICA?

Durante o encontro, o diretor da Socipar, Edilson Avelar, apresentou as principais demandas para a rodovia. Entre elas estão a reestruturação da ponte sobre o Ribeirão Paranavaí; a elevação de trechos críticos para reduzir curvas perigosas, incluindo a conhecida “curva da morte”; e a construção de acostamentos, terceiras faixas, viadutos ou trincheiras no trevo da Estação da Copel, além da duplicação da via até o trevo da Farinheira Mandelícia.

O grupo também pede a construção de 15 quilômetros de ciclovia, a duplicação da ponte próxima a Amaporã, melhorias nos acessos às estradas vicinais, o alargamento do trevo de Graciosa e a modernização dos acessos à Indemil e ao Seminário dos Carmelitas, entre outras melhorias.

O Frei Edmilson destacou a importância da obra para a região. “Estamos construindo o novo Centro de Espiritualidade e Formação Carmelitana, e a reformulação do trevo é fundamental diante do alto fluxo de caminhões. Além disso, as melhorias na PR-218 terão impacto no turismo religioso. Tenho certeza de que os romeiros, assim como os trabalhadores, utilizarão a ciclovia”, afirmou.

Representando o município de Paranavaí estiveram presentes o vice-prefeito Pedro Baraldi, o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra, e o diretor da Secretaria de Comunicação, Igor Mateus Lima. Também participaram o deputado estadual Leônidas Favero Neto, o presidente da Câmara, Carlos Augusto, os vereadores José Galvão, Mauricio Miranda, Josival Moreira, Waldur Trentini, Roberto Marrique e Sampaio, além de representantes da empresa HDO, da Polícia Militar, do prefeito de Amaporã, Marcos Marin, e do prefeito de Mirador e presidente da Amunpar, Fabiano Travain.

Edilson Avelar e o presidente da Socipar, Demerval Silvestre, aproveitaram para agradecer ao ex-prefeito e atual superintendente do Estado, Rogério Lorenzetti, ao deputado estadual Adriano José e ao assessor parlamentar Lucas Barone pelo apoio. “Eles atuaram, ao lado do prefeito Mauricio, junto ao governador Ratinho Junior para que as obras da PR-218 se tornassem realidade”, disse.

O vice-prefeito Pedro Baraldi ressaltou a relevância do projeto. “É fundamental melhorar a mobilidade urbana. O município, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está à disposição para colaborar no que for necessário. O prefeito Mauricio Gehlen mantém um bom relacionamento com o governador, o que fortalece essa parceria”, afirmou.

O presidente da Câmara, Carlos Augusto, destacou o alinhamento das lideranças. “O mais importante dessa reunião é o comprometimento de todos em trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esperamos que as obras comecem o quanto antes”, disse.

ACELERAÇÃO E CRESCIMENTO – As futuras obras na PR-218 fazem parte do Programa de Aceleração e Crescimento da gestão municipal, que prevê melhorias na infraestrutura de Paranavaí. Isso viabilizará avanços na logística do município e, consequentemente, a aceleração econômica.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí