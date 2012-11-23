Famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa devem estar no CadÚnico para solicitar vagas em creches

No final do mês de outubro, a Secretaria Municipal de Educação vai abrir o período de cadastro para solicitação de vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) de Paranavaí. Um dos documentos obrigatórios para as famílias poderem declarar interesse em uma nova vaga nas creches do município é a Folha Resumo do CadÚnico. Para se inscrever no CadÚnico, no entanto, é preciso ficar atento aos critérios e documentos necessários. O principal critério é que as famílias tenham renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 756,00) por pessoa.

Para realizar a inscrição no CadÚnico ou atualizar os dados já existentes, o responsável pela família deve procurar o CRAS mais próximo de sua residência e agendar dia e horário para a entrevista social de cadastramento.

No dia da entrevista, o responsável deverá apresentar documento pessoal com foto, CPF de todos os moradores da casa e comprovante de endereço.

Após a inscrição no Cadastro Único, a família se compromete a atualizar os dados sempre que houver alguma mudança em suas informações ou, no máximo, a cada dois anos caso não haja alterações.

As famílias com renda superior a meio salário mínimo por pessoa, que quiserem solicitar vagas nas creches, não precisam estar inscritas no CadÚnico, mas devem apresentar uma declaração de renda contendo os ganhos de todos os integrantes da família. O modelo da declaração pode ser retirado no CRAS mais próximo da residência.

Procure o CRAS mais próximo para se inscrever no Cadastro Único:

CRAS Jardim Maringá

Rua Antônio Fachin, nº 1051, Vila City

Telefone: (44) 3902-1052

CRAS Jardim São Jorge

Rua Jatobá, s/n (próximo ao Cemitério Parque), Jardim São Jorge

Telefone: (44) 3902-1027

CRAS Vila Operária

Rua João Graff Schreiber, nº 55, Vila Operária

Telefone: (44) 3902-1053

CRAS Zona Leste

Avenida Tancredo Neves, nº 4325, Jardim Guanabara

Telefone: (44) 3422-4575

SOBRE O CadÚnico (com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) - O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica da população. É também o principal mecanismo para seleção e inclusão dessas famílias em programas e benefícios sociais das três esferas do governo.

O CadÚnico é utilizado para acesso a mais de 20 programas sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa Social da Água, Programa Leite das Crianças, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Carteira do Idoso, Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda (INSS Donas de Casa), Telefone Popular, Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos, ID Jovem, entre outros.

O Governo Federal disponibiliza uma ferramenta on-line, o “Meu CadÚnico”, onde qualquer cidadão pode consultar os dados de sua inscrição. As famílias cadastradas podem visualizar um resumo das informações, como o Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante, além de verificar a data do cadastramento, pendências e a renda informada. Ao final da consulta, é possível imprimir as informações, que servem como comprovante de inscrição.

Para acessar, basta entrar no link: https://cadunico.cidadania.gov.br/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí