Ficou em dúvida sobre a coleta de lixo nas estradas rurais e distritos? Confira como ficaram as rotas

Desde 6 de outubro de 2025, as estradas rurais e os distritos de Paranavaí finalmente foram incluídos no sistema municipal de coleta de lixo, que agora passa a alcançar todas as comunidades da zona rural.

REGIÃO NORDESTE - Locais atendidos: Cristo Rei, Vila Rural São João, Vila Rural Nova Vida e Distrito de Sumaré.

Coleta seletiva: quarta-feira

Coleta orgânica: quinta-feira

REGIÃO SUDOESTE - Locais atendidos: Distritos de Graciosa, Mandiocaba e Deputado José Afonso; Vila Rural de Piracema, Vila Rural Águia Dourada, Vila José Dovino Garcia, Vila Rural Santa Mônica e Vila Rural Monte Alto.

Coleta seletiva: terça-feira

Coleta orgânica: sexta-feira

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro, a ampliação do serviço representa um marco para a cidade. “Toda a área rural é atendida a partir de agora. Isso é histórico, pois esses moradores não eram atendidos pelo município. A gestão do prefeito Mauricio Gehlen se sensibilizou com essa situação e decidimos resolver isso já no primeiro ano da gestão. Portanto, essa medida traz dignidade para os moradores”, afirmou.

A servidora pública da Secretaria, Beatriz Carraro da Purificação, explicou que o lixo deve ser deixado em frente à propriedade, próximo à porteira, para que a equipe possa realizar o recolhimento. Ela ressaltou que somente resíduos domésticos serão coletados. “Itens tóxicos, por exemplo, não se enquadram na coleta”, afirmou.

Para alcançar os pontos mais remotos, a Prefeitura utiliza um veículo de apoio. A divisão entre rota nordeste e sudoeste tem a Estrada da Campina como referência, facilitando a logística.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí