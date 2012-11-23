Governador anuncia o maior pacote de investimentos da história de Paranavaí; valor pode chegar a R$ 1 bilhão nos próximos anos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve em Paranavaí nesta quinta-feira (12), durante a ExpoParanavaí, onde anunciou, ao lado do prefeito Mauricio Gehlen, novos investimentos em infraestrutura, saneamento e iluminação pública no município. Somados, os recursos apresentados no evento chegam a aproximadamente R$ 230 milhões.

Entre os anúncios feitos nesta quinta-feira, considerados a primeira etapa do pacote de investimentos, estão quase R$ 18 milhões destinados à pavimentação de estradas rurais importantes para o escoamento da produção e o acesso às comunidades do campo. Os recursos serão aplicados na Estrada Ravidute Jesus de Souza (R$ 8.330.089,79), na Estrada Cristo Rei (R$ 6.748.327,87) e na Estrada Rota do Queijo (R$ 2.912.174,49).

Durante o evento também foi confirmada a renovação da concessão do município com a Sanepar, garantindo cerca de R$ 100 milhões em investimentos para a revitalização da Avenida Heitor Alencar Furtado. O Estado ainda repassará mais R$ 92 milhões para a obra.

Outro anúncio foi a destinação de R$ 19.470.084,84 para a modernização da iluminação pública da cidade, com a substituição das lâmpadas atuais por LED.

OUTROS RECURSOS - Além disso, a gestão do prefeito Mauricio Gehlen ainda tem outros projetos protocolados junto ao Governo do Estado que somam mais R$ 250 milhões e devem ser liberados ainda este ano para modernizar a cidade. Outros R$ 372 milhões serão investidos pela Sanepar até 2048 para alcançar a universalização do serviço de esgoto, com 90% da população atendida. Somados, todos esses investimentos podem levar Paranavaí a receber perto de R$ 1 bilhão em obras nos próximos anos.

CIDADÃO HONORÁRIO - Durante a solenidade, o prefeito Mauricio Gehlen e o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Augusto, entregaram ao governador o título de Cidadão Honorário de Paranavaí. A homenagem foi concedida em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e aos investimentos destinados ao município.

DISCURSOS - O governador destacou que Paranavaí exerce um papel estratégico no desenvolvimento do Noroeste do Estado. “Paranavaí é uma cidade polo que ajuda a impulsionar o desenvolvimento de todo o Noroeste do Paraná. Por isso esses investimentos são tão importantes, como os recursos para a revitalização da Avenida Heitor Alencar Furtado e também para a implantação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que vai concentrar atendimentos especializados e beneficiar toda a região. São obras que saem do papel e ajudam a fortalecer a cidade, gerando mais desenvolvimento, emprego e qualidade de vida para a população”, afirmou Carlos Massa Ratinho Junior.

O prefeito Mauricio Gehlen comemorou o anúncio e afirmou que mais recursos devem vir para Paranavaí. “Esses investimentos são resultado de um trabalho conjunto entre o Governo do Estado, deputados e lideranças que acreditam no desenvolvimento de Paranavaí e de toda a região. Foram várias reuniões com o governador, junto com o deputado estadual Adriano José e o ex-vereador de Paranavaí Lucas Barone. São obras que não são feitas para os gestores, mas para a população, principalmente para quem depende das estradas, dos serviços públicos e da infraestrutura para viver e trabalhar. Hoje estamos falando de quase 250 milhões de reais em investimentos para o município, e sabemos que isso é apenas o começo de muitos outros projetos que ainda virão para fortalecer ainda mais Paranavaí”, disse.

Segundo o prefeito, os anúncios fazem parte apenas da primeira fase de um pacote maior de investimentos planejados para a cidade. “Essa é a primeira fase. O governador veio anunciar parte desses recursos, mas ainda existem outros projetos que poderão ser confirmados em breve, inclusive quando ele retornar para lançar a obra da ponte no Porto São José”, explicou.

Gehlen também detalhou o projeto de revitalização da Avenida Heitor Alencar Furtado, uma das principais vias da cidade. “A avenida tem cerca de 8,4 quilômetros e era um local com muitos acidentes. Apresentamos o projeto ao governador e ele articulou uma parceria com a Sanepar, que entrou com 100 milhões de reais, enquanto o restante será complementado pelo Governo do Estado. Isso vai permitir uma revitalização completa da via”, afirmou.

Ainda de acordo com o prefeito, além desses recursos já garantidos, a renovação do contrato com a Sanepar prevê novos investimentos no município.

“Somente com a Sanepar, estão previstos R$ 372 milhões em investimentos em Paranavaí nos próximos anos. São recursos históricos que vão melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população. Vamos alcançar a universalização do serviço de esgoto, com 90% da população atendida”, disse.

Autoridades estaduais presentes no evento também comentaram a importância dos investimentos para o desenvolvimento regional.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, afirmou que os investimentos fazem parte de um planejamento para fortalecer cidades estratégicas do Estado. “Paranavaí é uma cidade polo que precisa ser estruturada para continuar impulsionando o desenvolvimento de toda a região. Por isso o Governo do Estado está fazendo investimentos importantes aqui, com obras de infraestrutura, melhorias urbanas e projetos que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, argumentou.

O deputado estadual Adriano José ressaltou que novos anúncios devem ocorrer em breve. “Esses investimentos são muito importantes para Paranavaí e para toda a nossa região, porque melhoram a infraestrutura e ajudam no desenvolvimento. E o mais importante é que isso não para por aqui. O governador já sinalizou que deve voltar à cidade nas próximas semanas para anunciar novos investimentos, além da aguardada construção da ponte que ligará o Paraná ao Mato Grosso do Sul pelo Porto São José”, disse.

O deputado estadual Leônidas Fávero falou sobre o perfil municipalista da atual gestão estadual. “O governador Ratinho Junior é, sim, um governador municipalista. Ao longo da sua trajetória ele tem comprovado isso, levando investimentos para diversos municípios do Paraná, incluindo Paranavaí e toda a região Noroeste. Esses recursos ajudam as cidades a se desenvolverem e a gerar mais oportunidades para a população”, afirmou.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, lembrou as dificuldades enfrentadas historicamente pela região. “Quem conhece a história do Noroeste lembra das dificuldades após a geada negra que atingiu os cafezais na década de 1970 e marcou uma época muito difícil para a região. Hoje vemos um cenário diferente, com investimentos que ajudam a impulsionar o desenvolvimento e fortalecer os municípios”, disse.

O secretário estadual da Agricultura, Márcio Nunes, também comentou o programa de pavimentação rural com blocos sextavados que está sendo implantado em municípios da região. “Estamos avançando com um grande programa de pavimentação de estradas rurais que liga municípios desde o extremo Noroeste até as margens do Rio Paraná e do Rio Paranapanema. Isso melhora o acesso e fortalece o turismo regional, especialmente nesta região conhecida como Costa Noroeste”, afirmou.

EXPOPARANAVAÍ - A edição deste ano da ExpoParanavaí começou no dia 6 e segue até o dia 15 de março, no Parque de Exposições da cidade. Pelo segundo ano consecutivo, o evento conta com entrada gratuita e reúne programação de shows, exposições e atividades voltadas ao agronegócio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí