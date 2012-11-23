Governo anuncia R$ 17,9 milhões para pavimentação de três estradas rurais de Paranavaí

O município de Paranavaí, no Noroeste do Paraná, vai ganhar um grande reforço na infraestrutura de estradas rurais nos próximos anos. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (12/3), durante a ExpoParanavaí, o investimento de R$ 17,9 milhões em obras estratégicas para a região.

Os recursos são da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e garantem mais eficiência no escoamento da produção agrícola, além de oferecer mais segurança e conforto na mobilidade dos moradores do campo.

“Hoje o Paraná tem o maior programa de pavimentação de estradas rurais da América do Sul, com obras previstas em mais de 390 estradas”, afirmou o governador. “Selecionamos, junto com os municípios e o setor produtivo, aquelas vias que são artérias importantes para atender a bacia leiteira, os produtores de ovo, frango, carne suína”.

Com esses projetos, salientou Ratinho Junior, o Estado estrutura um importante corredor de escoamento para a produção agropecuária em todas as regiões. “A pavimentação de estradas vicinais também atende o turismo rural, que é muito importante principalmente aqui na região Noroeste, que tem um potencial que vem crescendo por causa dos nossos balneários de água doce”, disse.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, destacou que além da pavimentação, o governo também está ajudando os municípios a adquirirem maquinários para melhorias nas estradas rurais. “Aqui na região Noroeste, temos mais de 20 estradas que serão pavimentadas, somando mais de 200 km, R$ 320 milhões em pavimentação e mais R$ 100 milhões em máquinas”, disse.

“São investimentos que ajudam a reduzir os custos para os produtores em uma das regiões mais produtivas do Estado, que tem culturas diversificadas, como bicho-da-seda, colorau, mandioca, cana-de-açúcar, soja, milho e a pecuária”, disse. “Isso sem contar o turismo. Temos aqui os rios Paranapanema, Paraná e Ivaí, com grandes projetos acontecendo e que são beneficiados pela pavimentação rural”.

OBRAS – O investimento está dividido em três frentes principais de atuação. A Estrada Rota do Queijo receberá R$ 2,9 milhões para a pavimentação de um trecho de 2,2 quilômetros. A via faz parte de um projeto de turismo rural da Seab, a Rota do Queijo, que conecta diversas queijarias artesanais do Estado, promovendo também o turismo gastronômico. A obra é importante para melhorar o acesso às propriedades e fomentar a descoberta de novos pontos turísticos.

Já para a Estrada Cristo Rei, estão reservados R$ 6,7 milhões destinados à revitalização de 4,4 quilômetros. O trecho detém um importante movimento de veículos e faz a ligação até o Rio Paranapanema.

Por fim, a Estrada Pioneiro Ravedutti contará com R$ 8,3 milhões para a execução de obras de construção de 6,3 quilômetros. A via é uma das mais importantes do município para o escoamento da produção, especialmente de leite e laranja, além de áreas de produção agropecuária geral.

O prefeito de Paranavaí, Maurício Ghelen, destacou a parceria com o Governo do Estado para a execução dessas obras. “É uma visão de futuro, para transformar a cidade de Paranavaí. Um exemplo é no turismo, com a pavimentação da Estrada Cristo Rei, que vai ajudar a transformar o Rio Paranapanema no futuro polo turístico e de desenvolvimento da nossa cidade e região”, afirmou.

OUTROS ANÚNCIOS – Além dos convênios para as estradas rurais, o governador também anunciou mais R$ 19 milhões para a substituição de iluminação convencional por tecnologia LED e R$ 100 milhões em obras urbanas.

Os anúncios foram feitos durante a 54ª ExpoParanavaí, que vai até o dia 15 de março. A feira reúne agronegócio, tecnologia, cultura e entretenimento, com entrada gratuita. No ano passado, o evento atraiu cerca de 400 mil visitantes, movimentando a economia regional, impulsionando hotéis, restaurantes e comércios.

Mario Lourenço de Almeida Filho, presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, que organiza o evento, ressaltou que a ExpoParanavaí é a maior feira agropecuária gratuita do Paraná. “O governo sempre nos apoiou para a realização deste evento, que é a maior vitrine do agronegócio do Noroeste do Paraná. A gente vem crescendo, tecnificando, trazendo muita inovação e muito conhecimento ao produtor rural”, salientou.

PRESENÇAS – Também participaram da solenidade os secretários estaduais das Cidades, Guto Silva; da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; da Saúde, Beto Preto; do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; o chefe de gabinete da Governadoria, Darlan Scalco; o subchefe da Casa Civil, Lúcio Tasso; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; o presidente da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar) e prefeito de Mirador, Fabiano Travian; o presidente da Câmara de Vereadores de Paranavaí, Carlos Augusto; o vice-prefeito Pedro Baraldi; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Anibelli Neto, Luís Corti, Soldado Adriano José e Doutor Leônidas; e demais autoridades.

Fonte: Agência Estadual de Notícias