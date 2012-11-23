Governo do Estado atende solicitação da Prefeitura e realiza sobrevoo em áreas atingidas

O Governo do Estado do Paraná disponibilizou, na tarde desta terça-feira (17), um helicóptero da Polícia Militar do Paraná para realizar o sobrevoo nas áreas mais afetadas pelas fortes chuvas registradas no município de Paranavaí.

A ação permitiu uma visão ampla e precisa da dimensão dos danos provocados pelo elevado volume de chuva, contribuindo de forma técnica para o levantamento de informações que embasarão o processo que resultará na assinatura do decreto de emergência.

O prefeito Mauricio Gehlen designou o secretário municipal de Agricultura, Tarcísio Barbosa, para acompanhar o voo, com a missão de apontar aos comandantes da aeronave as regiões mais atingidas, especialmente na área rural, onde estradas, pontes e acessos foram severamente comprometidos.

O levantamento aéreo integra o conjunto de ações coordenadas entre o município e o Governo do Estado para a consolidação de dados técnicos, fundamentais para a adoção de medidas emergenciais e para a captação de recursos destinados à recuperação das áreas afetadas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí