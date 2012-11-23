Grupo EPR vence leilão e será responsável pela duplicação da BR-376 entre Paranavaí e Nova Londrina

O Grupo EPR (Consórcio Infraestrutura PR) venceu, nesta quinta-feira (23/10), o leilão do Lote 4 do Programa de Concessões de Rodovias do Paraná, realizado na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. O lote contempla a duplicação da BR-376, entre Paranavaí e Nova Londrina, um dos trechos mais estratégicos para o agronegócio nacional, por onde passam as safras de grãos do Centro-Oeste com destino ao Porto Seco de Maringá e ao Porto de Paranaguá.

A EPR ofertou desconto de 21,3% sobre a tarifa básica de pedágio, superando a proposta da Reune Rodovias Holding I S.A., que havia ofertado 21,2%.

O evento contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e do prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, além de deputados, prefeitos, membros da Sociedade Civil Organizada do Paraná (Socipar), e outras lideranças regionais.

O Lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão e abrange trechos de três rodovias federais (BR-272, BR-369 e BR-376) e oito estaduais (PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986). Ao todo, estão previstos investimentos de R$ 18 bilhões em obras e melhorias.

Entre as intervenções estão 231 quilômetros de duplicações, 87 quilômetros de faixas adicionais, 59 quilômetros de novos contornos, além de ciclovias, passarelas, vias marginais e dispositivos de segurança.

