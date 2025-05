Guarda Municipal e Ouvidoria agora também atendem por números 0800 em Paranavaí

As Secretarias Municipais de Administração (Sead) e de Patrimônio Público, Proteção à Vida e Trânsito (Seprovpat) anunciaram nesta quinta-feira (22) que a Guarda Municipal (GM) e a Ouvidoria Municipal de Paranavaí agora contam com linhas telefônicas gratuitas por meio de números 0800. As mudanças visam facilitar o acesso da população aos serviços públicos, oferecendo mais canais de comunicação direta com os órgãos municipais.

A Guarda Municipal atenderá pelo número 0800-0910105, que conta com sistema PABX (com gravação de espera). Outra opção para acionar a GM continua sendo o número 153, além da linha convencional (44) 3423-2455.

Já a Ouvidoria Municipal passa a atender pelo 0800-0910012. Também seguem disponíveis os números (44) 3421-2323 e o WhatsApp (44) 9 9114-1389.

Segundo as secretarias, nos primeiros meses de 2025, alguns números oficiais do município enfrentaram instabilidades devido ao processo de migração de linhas com a operadora responsável.

Outros contatos oficiais do município incluem:

Aplicativo GeoCidadão

Ouvidoria da Saúde: (44) 3423-8188 ou WhatsApp (44) 3421-1307

Ditran: (44) 3902-1131

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí