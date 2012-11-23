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Homem é autuado pela Guarda Civil Municipal após descarte irregular de lixo em área rural de Paranavaí

Publicado em 28 de Julho de 2026

  

Um homem de 45 anos foi autuado na manhã deste sábado, 26 de julho, pela equipe da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Paranavaí, após ser flagrado realizando o descarte irregular de resíduos em uma área rural, nas proximidades da Estrada Amador Aguiar, em Paranavaí.

Segundo a GCM, durante o patrulhamento, os agentes visualizaram o descarte em local não autorizado e realizaram a abordagem.

Os GCM’s determinaram o recolhimento imediato do material, ordem que foi  prontamente acatada pelo autor, e realizaram o Auto de Infração de Trânsito no valor de R$ 130,16, correspondente à infração de natureza média, com 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Logo após, elaboraram o relatório fotográfico, que será encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para adoção das medidas previstas na Lei Complementar Municipal nº 95/2025, incluindo a aplicação da multa ambiental cabível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






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