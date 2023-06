Inscrições para Casamento Civil Coletivo ficam abertas até o dia 12 de julho

No mês de julho, o projeto Justiça nos Bairros chega mais uma vez a Paranavaí trazendo uma série de serviços gratuitos para a comunidade. Uma das ações do projeto será a realização do Casamento Civil Coletivo para os casais que querem formalizar a união e não têm condições financeiras para isso. O período de inscrições começa nesta terça-feira, dia 20 de junho e os casais interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho.

Para se inscrever, os interessados devem procurar o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo de sua casa e apresentar a seguinte documentação do casal:

Para noivos maiores de 18 anos e solteiros

- Originais da Carteira de Identidade (RG) e CPF;

- Certidão de Nascimento (atualizada de 90 dias);

- Comprovante de residência (conta de luz ou água) original e atualizada;

- Comprovante de renda de até um salário mínimo e meio por pessoa ou três salários mínimos por casal.

Para noivos maiores de 18 anos e divorciados

- Originais da Carteira de Identidade (RG) e CPF;

- Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio (atualizada de 90 dias);

- Formal de Partilha de Bens do processo de divórcio ou Certidão Negativa de Bens (retirar no Fórum);

- Comprovante de residência (conta de luz ou água) original e atualizada;

- Comprovante de renda de até um salário mínimo e meio por pessoa ou três salários mínimos por casal.

Para noivos menores de 18 anos e solteiros (noivo e noiva a partir de 16 anos)

- Originais da Carteira de Identidade (RG) e CPF;

- Certidão de Nascimento (atualizada de 90 dias);

- Comprovante de residência (conta de luz ou água) original e atualizada;

- Comprovante de renda de até um salário mínimo e meio por pessoa ou três salários mínimos por casal;

- Presença dos pais ou responsáveis legais com originais da Carteira de Identidade (RG) e CPF.

No dia 22 de julho será feita uma celebração ecumênica para união dos casais e a entrega das Certidões de Casamento. O Casamento Civil Coletivo será celebrado pela Desembargadora Joeci Machado Camargo, coordenadora do Programa Justiça nos Bairros.

Serviço:

Inscrições para Casamento Civil Coletivo

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 17h, até o dia 12 de julho

Inscrições no CRAS (Centros de Referência da Assistência Social)

CRAS JARDIM MARINGÁ

Rua Antônio Fachin, 1051 – Vila City

Telefones: (44) 3902-1052 / 3422-1777

CRAS SÃO JORGE

Rua Jatobá, s/n – Jardim Vista Alegre/São Jorge

Telefones: (44) 3902-1027

CRAS VILA OPERÁRIA

Rua João Graff Schreiber, 55 – Vila Operária

Telefones: (44) 3902-1053

CRAS ZONA LESTE

Av. Tancredo Neves, 4325 – Jardim Guanabara

Telefones: (44) 3422-4575

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí