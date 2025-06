Inscrições para o 3º Torneio de Pesca Esportiva abrem na próxima segunda em Paranavaí

Paranavaí vai sediar no dia 6 de julho o 3º Torneio de Pesca Esportiva, um evento que une lazer, conscientização ambiental e solidariedade. A atividade será realizada no Lago do Parque do Ouro Branco, a partir das 8h, e é promovida pela Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio de outras secretarias municipais.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 16, e seguem até o dia 27 de junho. Os interessados podem se inscrever pelos canais oficiais da Prefeitura de Paranavaí ou de forma presencial na Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Rua Irati, nº 980, no Jardim Ouro Branco.

O número de vagas é limitado e a participação será garantida mediante a doação de ração para cães ou gatos, que será destinada às ONGs e protetores independentes do município. A competição será na modalidade individual e seguirá regulamento próprio.

Além de ser um evento recreativo, o Torneio de Pesca Esportiva tem objetivos sociais e ambientais. “Mais que um momento de lazer e convivência, o evento é uma oportunidade para reforçar a consciência ambiental, ajudar no controle de espécies exóticas e incentivar a pesca esportiva com responsabilidade”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro.

As inscrições estarão disponíveis a partir de segunda-feira, dia 16, por meio do link: https://forms.gle/qhH8uRkekcd5zLk46

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí