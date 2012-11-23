Mais de 90% das árvores de grande porte que caíram no vendaval de 2025 estavam com as raízes cortadas

O vendaval seguido de chuva registrado em dezembro de 2025, em Paranavaí, derrubou árvores em diferentes regiões da cidade. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aproximadamente 260 árvores caíram naquele período.

Desse total, 28 eram árvores de grande porte, todas no Jardim São Jorge. As outras cerca de 230, de pequeno porte, foram registradas em vários bairros da cidade.

No caso das árvores maiores que caíram no São Jorge, o levantamento técnico apontou que mais de 90% estavam com as raízes cortadas.

De acordo com o biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Flávio Patricio, as raízes são parte essencial da sustentação da árvore. “As raízes não servem apenas para absorver água e nutrientes. Elas são responsáveis por manter a árvore firme no solo. Quando o vento atinge a copa, a força é transferida para as raízes. Se elas estiverem cortadas, a árvore perde estabilidade”, explicou.

Nesta semana, uma árvore (Ipê Rosa) caiu na Avenida Distrito Federal. Na vistoria realizada no local, foi constatado que havia corte de raízes próximas à base do tronco.

“Não foram identificados indícios predominantes de apodrecimento interno ou falha estrutural suficiente para justificar a queda de forma isolada. A causa do tombamento foi o comprometimento da sustentação por corte mecânico”, informou o biólogo.

“As intervenções próximas às árvores, inclusive durante obras em calçadas, não devem incluir corte de raízes sem autorização do órgão ambiental competente. Caso seja confirmada intervenção irregular, o responsável poderá responder por dano à arborização urbana, infração administrativa ambiental e possível responsabilização civil”, complementou o secretário de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro.

