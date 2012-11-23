Migração do sistema do GeoCidadão encerra sessões e exige novo login dos usuários

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz), realizou, na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, a migração do sistema do aplicativo GeoCidadão. Com a atualização, o acesso dos usuários foi encerrado e será necessário realizar um novo login para voltar a utilizar a plataforma.

O aplicativo é utilizado pela população para a solicitação de serviços públicos. Com a mudança, será necessário que os usuários façam um novo login, utilizando o mesmo e-mail e senha, para voltar a utilizar a plataforma normalmente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí