Mostra Cultural dos Cursos de Arte movimenta a Praça dos Pioneiros nesta quinta e sexta

Nesta quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de julho, a Praça dos Pioneiros será palco da Mostra Cultural dos Cursos de Arte de Paranavaí. O evento é promovido pela Fundação Cultural, em parceria com o IPAC – Instituto Paranavaí de Arte e Cultura, e começa às 19h30 nos dois dias.

No evento, serão apresentados ao público os resultados do trabalho desenvolvido nos cursos de arte oferecidos pela Fundação e geridos pelo IPAC, por meio de Termo de Colaboração. As apresentações contemplam diversas linguagens artísticas e representam o talento e a dedicação dos alunos e professores ao longo do ano.

Os cursos abrangem três grandes áreas:

- Artes Cênicas: Teatro, Dança e Ballet;

- Artes Visuais e Audiovisual: Pintura em Tela, Desenho Artístico e Produção Audiovisual;

- Música: Bateria e Percussão, Piano e Teclado, Violão, Guitarra, Contrabaixo, Viola Caipira, Cordas Clássicas (como violino), Sopros (metais e madeira), Técnica Vocal e Coral, Teoria Musical, Educação Musical e Prática de Grupo/Conjunto.

A Mostra Cultural é uma oportunidade para a população conhecer e prestigiar o trabalho artístico desenvolvido na cidade, além de incentivar a formação cultural de crianças, jovens e adultos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí