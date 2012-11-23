Município aciona a Anatel após falhas no sinal da operadora TIM em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí acionou, nesta terça-feira (10/3), a Agência Nacional de Telecomunicações por meio de ofício enviado à agência reguladora solicitando providências e esclarecimentos sobre falhas recorrentes no serviço de telefonia móvel da TIM no município.

Nos últimos dias, a Administração Municipal recebeu diversas reclamações de moradores, empresas e órgãos públicos relatando instabilidade e, em determinados períodos, ausência total de sinal da operadora. A situação tem afetado a comunicação da população, o funcionamento de estabelecimentos comerciais e também serviços públicos.

No documento encaminhado à agência reguladora, o município pediu esclarecimentos sobre as causas técnicas da instabilidade, informações sobre eventuais ocorrências registradas na rede da operadora na região e a adoção de medidas de fiscalização para verificar a qualidade do serviço prestado.

A Prefeitura também solicitou que, caso sejam identificadas falhas na rede, sejam determinadas medidas corretivas para restabelecer e garantir o funcionamento adequado do serviço de telefonia móvel para a população de Paranavaí.

“O município vai colaborar com as informações necessárias e acompanhar as providências que serão tomadas pela agência reguladora”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí