Mutirão de Calçadas acontece nesta sexta com foco orientativo e educativo no Centro de Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), promove nesta sexta-feira (17), das 9h às 11h, o Mutirão de Calçadas, uma ação com foco orientativo voltada especialmente aos proprietários e comerciantes da área central da cidade.

De acordo com a Sedur, o mutirão vai reforçar a importância da conservação das calçadas e mostrar que manter o passeio público em boas condições é fundamental para garantir a mobilidade, a segurança e a acessibilidade de todos, principalmente de idosos, pessoas com deficiência e crianças.

“Mais do que fiscalizar, nosso propósito é orientar e engajar. Queremos que todos entendam que cuidar da calçada em frente ao seu imóvel é um ato de cidadania que contribui para uma cidade mais acessível e segura para todos”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme de Araújo Ruiz.

Ele acrescenta que o mutirão também tem caráter educativo. “Estamos trabalhando para fortalecer a cultura do cuidado com o espaço público. Pequenas ações, como manter a calçada em boas condições, fazem uma grande diferença na qualidade vida das pessoas”, completou.

Durante o mutirão, equipes de fiscalização estarão nas ruas prestando orientações técnicas, esclarecendo dúvidas e reforçando os cuidados previstos no Código de Posturas Municipal, que trata das responsabilidades de conservação dos passeios públicos.

A orientação é destinada aos proprietários de comércios, residências e imóveis institucionais localizados na região central de Paranavaí, onde se concentra o maior fluxo de pedestres e atividades urbanas.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os principais problemas encontrados nas calçadas são buracos e desníveis, trincas profundas, degraus irregulares, entulhos, vegetação ou móveis no caminho, além de danos causados por raízes de árvores.

A Secretaria também orienta que a manutenção deve ser feita de forma adequada. Para isso, é importante identificar os pontos danificados, remover o material solto ou rachado, refazer a base com areia e cimento nivelados, usar o mesmo acabamento da calçada original e garantir um piso liso, antiderrapante e contínuo, mantendo o passeio sempre livre de degraus, objetos ou obstáculos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí