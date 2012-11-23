Nova coleta de pneus sem utilidade será realizada no dia 19 de junho, no Distrito de Sumaré

Os borracheiros de Paranavaí terão uma nova oportunidade para dar destinação adequada aos pneus sem utilidade. A coleta de pneus inservíveis será realizada no dia 19 de junho, das 8h às 12h, em um barracão de uso do município localizado na Rua Antônio Carlos da Silva, nº 329, no Parque Industrial de Sumaré.

Os materiais deverão ser levados pelos próprios borracheiros até o local de recebimento, dentro do horário estabelecido para a realização da coleta.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o descarte irregular de pneus pode gerar acúmulo de água e favorecer a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A entrega do material para destinação adequada também evita que os pneus sejam abandonados em terrenos, fundos de vale e outros locais impróprios.

“A participação dos borracheiros é fundamental para o sucesso da ação. A destinação correta dos pneus ajuda a evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti e garante que esse material receba o tratamento adequado”, disse a diretora especial de Gestão Ambiental e Saneamento do município, Andressa Romagna.

SERVIÇO

Coleta de Pneus Inservíveis – Logística Reversa

Data: 19 de junho de 2026

Horário: das 8h às 12h

Local: Rua Antônio Carlos da Silva, 329 – Parque Industrial (Sumaré)

Público-alvo: borracheiros do município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí