Novos semáforos começam a funcionar no Jardim Alvorada do Sul e no Distrito de Sumaré

A Diretoria de Trânsito (Ditran) iniciou o funcionamento de novos semáforos em dois locais com grande circulação de veículos. Os equipamentos entraram em operação nesta segunda-feira (18) no cruzamento da Rua Amador Aguiar com a Rua Luiz Spigolon, entre os jardins Alvorada do Sul e Panorama, e no cruzamento da Avenida Militão Rodrigues de Carvalho com a Avenida João Salvador Veras, no Distrito de Sumaré.

Além dos novos semáforos, a Avenida João Salvador Veras passou por alteração no trânsito. No trecho em direção à Igreja Nossa Senhora de Fátima, a via agora opera em sentido único.

De acordo com o diretor de Trânsito, Carlos Fujimori, as mudanças foram definidas após análise do fluxo de veículos nos dois locais. “São cruzamentos com movimento intenso e que exigem maior organização do trânsito, principalmente nos horários de pico”, disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí