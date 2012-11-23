Outubro se torna o mês com mais obras de recuperação asfáltica em Paranavaí

“Estamos investindo com responsabilidade e planejamento para garantir uma cidade cada vez melhor. As obras de recuperação asfáltica são reflexo do nosso compromisso com a qualidade de vida e a segurança da população de Paranavaí.”

A afirmação é do prefeito Mauricio Gehlen, ao destacar o recorde de obras de reperfilamento da manta asfáltica realizadas pela Prefeitura durante o mês de outubro.

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a administração concluiu a recuperação de mais de 20 ruas em diferentes bairros, entre eles Jardim Santos Dumont, Ouro Branco, Vila Operária, Campo Belo e Centro. Todas as intervenções foram executadas com recursos próprios do município.

As vias que tiveram trechos recuperados com a nova manta asfáltica no mês de outubro foram: Paraguaçú, Pioneiro Sérgio Rodrigues de Carvalho (antiga Caramuru), Barão do Cerro Azul, Luiz Spigolon, Iracema, Visconde de Guarapuava, Amapá, Percy Guimarães Cleve, Serafim Afonso Costa, Santa Catarina, Guaporé, Valdomiro C. da Silva, Oscar Câncio do Amaral, Fidelcino Rocha, José Roberto da S. Arrais, Rua dos Ipês, Flauzina Dias Viegas, Rodrigues de Oliveira, Evangélico João Dias M. Filho, Pioneiro Moisés Lopes Ribeiro, José Ribeiro da Silva Arrais e Avenida Martin Luther King.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra, as equipes municipais já iniciaram a próxima etapa dos trabalhos. “Agora, estamos concentrados na recuperação das ruas do Jardim São Jorge. Quem mora no bairro já pode ver as equipes atuando, realizando a limpeza com caminhão-pipa para, em seguida, aplicar a nova manta asfáltica”, explicou.

O prefeito Mauricio Gehlen reforçou que o trabalho é contínuo e faz parte de um plano amplo de mobilidade e infraestrutura. “Concluímos a recuperação de diversas ruas neste mês de outubro e seguimos avançando. Nosso objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade e garantir um trânsito mais seguro e fluido para todos os cidadãos de Paranavaí”, destacou.

